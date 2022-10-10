Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь достигли договорённости о развертывании совместной региональной группировки войск. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Причиной для такого шага, по мнению белорусского диктатора, стало обострение на западных границах Союзного государства.

"Мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь", – заявил Александр Лукашенко.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси поспешил найти оправдание такому шагу, отметив, что ничего не противоречит документам. Которые были подписаны ранее между двумя странами и сейчас возник тот уровень угроз, когда нужно действовать сообща и создавать совместную группировку войск. При этом большинство в этой группировке будут составлять именно белорусские военные.

По словам Лукашенко, формирование группировки началось два дня назад, когда он и выдал указ о таком решении.

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