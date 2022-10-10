Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь достигли договорённости о развертывании совместной региональной группировки войск. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников
Причиной для такого шага, по мнению белорусского диктатора, стало обострение на западных границах Союзного государства.
При этом самопровозглашенный президент Беларуси поспешил найти оправдание такому шагу, отметив, что ничего не противоречит документам. Которые были подписаны ранее между двумя странами и сейчас возник тот уровень угроз, когда нужно действовать сообща и создавать совместную группировку войск. При этом большинство в этой группировке будут составлять именно белорусские военные.
По словам Лукашенко, формирование группировки началось два дня назад, когда он и выдал указ о таком решении.
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