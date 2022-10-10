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Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Александр Лукашенко фактически анонсировал официальное вступление Беларуси в войну против Украины

сегодня, 15:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь достигли договорённости о развертывании совместной региональной группировки войск. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Причиной для такого шага, по мнению белорусского диктатора, стало обострение на западных границах Союзного государства. 

"Мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь", – заявил Александр Лукашенко.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси поспешил найти оправдание такому шагу, отметив, что ничего не противоречит документам. Которые были подписаны ранее между двумя странами и сейчас возник тот уровень угроз, когда нужно действовать сообща и создавать совместную группировку войск. При этом большинство в этой группировке будут составлять именно белорусские военные.

По словам Лукашенко, формирование группировки началось два дня назад, когда он и выдал указ о таком решении.                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — президент России Путин признал, что отдал приказ на обстрел мирных украинских городов, но при этом нашел объяснение такому шагу, предупредив, что на "теракты" Россия будет отвечать очень жестко и беспощадно.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев издевательски прокомментировал ракетный обстрел Украины, отметив, что Москва никогда не согласится иметь у своих границ соседа, который не уважает стремления россиян.




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Источник: https://t.me/rian_ru/181115?fbclid=IwAR2zJRKhxP1ZeRxcrJ39XMbCbElasAwwGiDTf603DQyKCmy6-WqSC11n17o
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