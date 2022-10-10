Путин нашел объяснение массированному обстрелу Украины

Российские войска якобы нанесли удары "высокоточным оружием" по украинским объектам энергетики, военного управления и связи. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оправдывая массированный ракетный удар по городах Украины.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"По предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", — заявил Путин.

При этом российский диктатор пригрозил, что на это ударе Россия не остановится и, если Кремль посчитает, что Киев продолжает утраивать теракты на территории РФ, то могут последовать еще более мощные удары.

Путин пригрозил, что по масштабам якобы ответные удары будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России.

Читайте также на портале "Комментарии" — в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал признать Россию, которая наносит ракетные удары по мирным городам, государством-террористом на всех уровнях. Сегодняшний ракетный террор лишь утвердил в этом мнении. Тем временем в Конгресс США внесли законопроекты о признании РФ государством-спонсором терроризма, а также о признании ее действий в Украине – геноцидом. Каковы шансы, что Штаты решаться на более жесткие меры в отношении России, которая продолжает целенаправленное уничтожать мирное население и критическую инфраструктуру Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев издевательски прокомментировал ракетный обстрел Украины.





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