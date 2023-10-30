Лукашенко и Шойгу сделали заявления о переговорах с Украиной: что говорят

Лукашенко снова сделал заявление о войне. По его словам, Украине и России нужно садиться за стол переговоров. В то же время глава оборонного ведомства России заявил, что они якобы готовы к разговору. Об этом говорится в одном из пабликов, цитируемом Лукашенко.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Лукашенко, говоря о потерях, циничного подчеркнул, что население России гораздо больше, чем в Украине.

"Проблем хватает. И со стороны России, и со стороны Украины там сейчас серьезная обстановка, патовая. Никто не может ничего сделать. Стоят лоб в лоб до смерти, окопавшись. Гибнут люди, перемалываются. Но Россия — это 140 млн, а там ( в Украине) 20 млн оставалось до начала войны, и все бегут", — сказал Лукашенко.

Лукашенко считает, что Украине и России нужно садиться за стол переговоров без предварительных условий. Также он заявил, что якобы в Украине скоро некому будет воевать.

"Умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Не надо предварительных условий. Главное — команду дали и стоп... Остановились и ведем переговоры. Переговоры о чем? О земле и о мире. Украинцы, допустим, будут задавать вопросы о Восточной Украине, Донбассе, Крыме. Но за столом переговоров, никто не воюет, люди не погибают. Самое опасное для Украины — оружие будет, а воевать будет некому", — подытожил он.

В то же время Шойгу заговорил о "готовности к переговорам". Западные государства должны остановиться в стремлении к стратегическому поражению России. Если это произойдет, Москва готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине". Такое заявление во время выступления на Пекинском оборонном форуме 30 октября сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ пытается "посадить" Украину за стол переговоров.