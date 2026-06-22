Лукашенко испугался ультиматума: в Беларуси под видом «защиты птиц» сносят ретрансляторы для российских БПЛА

Власти Брестской и Гомельской областей Беларуси внезапно выдвинули мобильным операторам безапелляционное требование немедленно демонтировать вышки сотовой связи в приграничных районах. Официальные минские СМИ пытаются придать этому решению чисто экологическую окраску, заявляя, будто сооружения мешают гнездовке тетеревых птиц. Однако настоящая причина кроется в жестком ультиматуме, который самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко объявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Иллюстративное фото

Президент Украины дал белорусскому диктатору ровно неделю для того, чтобы полностью убрать с приграничья вражескую технику, корректирующую воздушные удары по украинским городам. Киев долго пытался решить этот вопрос дипломатическим путем без лишней огласки.

"Прежде чем делать что-то публично, я делаю непубличные шаги для деэскалации", — объясняет Владимир Зеленский, добавляя, что "на уровне разведок и военных Беларусь получала информацию: заканчивайте помогать "русским"". Украинский лидер подчеркивает, что использование этой инфраструктуры напрямую приводит к трагедиям, ведь "история с ретрансляторами – это долгий процесс, за этим стоят жертвы исключительно со стороны Украины". Они используются для координации действий агрессора и "помогают более точным поражениям российскими и иранскими дронами по украинцам".

На фоне разоблачения этих фактов очередные мирные заявления белорусского руководства уже не имеют никакого значения. Зеленский четко дал понять, что Лукашенко должен демонстрировать деэскалацию не просто словами "Я прошу прощения". По словам Президента, "его "извиняюсь" пусть оставит для себя: оно не работает после первого дня войны".

Киев выдвинул Минску конкретные и жесткие требования о полном прекращении любой помощи оккупационному контингенту.

"Шаг номер один – никакой технической поддержки", — подчеркивает Глава государства, детализируя, что "прямая поддержка – ретранслятор. Исключить это, снять и показать нам, что это снято". Поскольку белорусская сторона долго игнорировала замечания, Украина перешла к радикальным действиям. Зеленский откровенно предупредил: "Если он не снимет, мы снимем все. Также мы даем сигнал: прекратите, пожалуйста, поставки топлива для российской армии".

Украинская сторона отмечает, что это не элемент запугивания, а лишь констатация готовности защищать собственную безопасность. Как подытожил Президент, "здесь нет никаких угроз. Мы просто говорим, что мы видим это. Первые шаги всегда непубличны, а следующие шаги другие". Судя по внезапной "заботе о птицах" в Брестской и Гомельской областях, в Минске этот сигнал был услышан очень четко.