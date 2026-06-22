Лукашенко злякався ультиматуму: у Білорусі під виглядом «захисту птахів» зносять ретранслятори для російських БПЛА

Влада Брестської та Гомельської областей Білорусі раптово висунула мобільним операторам безапеляційну вимогу — негайно демонтувати вишки стільникового зв'язку в прикордонних районах. Офіційні мінські ЗМІ намагаються надати цьому рішенню суто екологічного забарвлення, заявляючи, нібито споруди заважають гніздуванню тетерукових птахів. Проте справжня причина криється у жорсткому ультиматумі, який самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку оголосив український лідер Володимир Зеленський.

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Президент України дав білоруському диктатору рівно тиждень для того, щоб повністю прибрати з прикордоння ворожу техніку, яка коригує повітряні удари по українських містах. Київ тривалий час намагався вирішити це питання дипломатичним шляхом без зайвого розголосу.

"Перш ніж робити щось публічно, я роблю непублічні кроки для деескалації", — пояснює Володимир Зеленський, додаючи, що "на рівні розвідок і військових Білорусь отримувала інформацію: закінчуйте допомагати "рускім"". Український лідер підкреслює, що використання цієї інфраструктури безпосередньо призводить до трагедій, адже "історія з ретрансляторами – це довгий процес, за цим стоять жертви виключно з боку України". Вони використовуються для координації дій агресора і "допомагають більш точним ураженням російськими та іранськими дронами по українцях".

На тлі викриття цих фактів чергові мирні заяви білоруського керівництва вже не мають жодної ваги. Зеленський чітко дав зрозуміти, що Лукашенко повинен демонструвати деескалацію не просто словами "Я вибачаюсь". За словами Президента, "його "вибачаюсь" хай залишить для себе: воно не працює після першого дня війни".

Київ висунув Мінську конкретні та жорсткі вимоги щодо повного припинення будь-якої допомоги окупаційному контингенту.

"Крок номер один – ніякої технічної підтримки", — наголошує Глава держави, деталізуючи, що "пряма підтримка – ретранслятор. Виключити це, зняти й показати нам, що це знято". Оскільки білоруська сторона довго ігнорувала зауваження, Україна перейшла до радикальних дій. Зеленський відкрито попередив: "Якщо він не зніме, ми знімемо все. Так само ми даємо сигнал: припиніть, будь ласка, постачання палива для російської армії".

Українська сторона наголошує, що це не є елементом залякування, а лише констатація готовності захищати власну безпеку. Як підсумував Президент, "тут немає ніяких погроз. Ми просто говоримо, що ми це бачимо. Перші кроки завжди непублічні, а наступні кроки інші". Судячи з раптової "турботи про птахів" у Брестській та Гомельській областях, у Мінську цей сигнал почули дуже чітко.