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Лукашенко красиво «кинул» Путина и перестраховался от втягивания в войну в Украине

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко «кинул» российского диктатора Владимира Путина, сказал в эфире 24 канала белорусский оппозиционер Павел Латушко. По его словам, речь идет о военной доктрине Беларуси

сегодня, 18:38
Автор:
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Ткачик Олеся
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В военной доктрине Беларуси есть пункт, который фактически позволяет ей присоединиться к террористической России в ее захватнической войне против Украины, говорит Павел Латушко.

Лукашенко красиво «кинул» Путина и перестраховался от втягивания в войну в Украине

Лукашенко и Путин

По его словам, юридически в этой военной доктрине указаны определенные правила поведения при нападении на страну-союзника. То есть в ней идет речь о том, что любой акт агрессии против одного из членов Союзного государства, куда входит Беларусь и РФ, налагает на страну-партнера обязательство отправить свои войска на помощь.

То есть, говорит Латушко, страна-агрессор Россия вполне может решить, что обстрелы временно оккупированных территорий, которые РФ считает своими по Конституции, можно трактовать как нападение. Таким образом, подписанная военная доктрина может заставить Александра Лукашенко вступить в войну с Украиной на стороне России.

Однако, как подчеркивает оппозиционер, Лукашенко все же решил "перестраховаться". По его информации, в принятом законе о военной доктрине указано, что решение об отправлении вооруженных сил Беларуси или других воинских подразделений за пределы страны должно быть принято на Всебелорусских народных собраниях, созываемых по предложению президента.

То есть, говорит Латушко, процедура принятия решения максимально усложнена. Ранее, по его словам, Лукашенко мог вполне спокойно принять решение единолично, теперь же нужно собрать около 1200 человек, входящих во Всебелорусское народное собрание. И именно эти люди должны путем голосования принять решение об отправке войск за пределы страны.

"Мне кажется Лукашенко "кинул" Путина. Теперь он может прикрываться тем, что реализовать решение об отправке вооруженных сил Беларуси становится очень тяжело логистически",
– заявил оппозиционер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно Беларусь закрепила в своей военной доктрине.





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Источник: https://24tv.ua/viyskova-doktrina-bilorusi-yakiy-dokument-dozvolyaye-vstupati_n2546757
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