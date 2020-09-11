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Лукашенко летит на закрытую встречу к Путину

Лукашенко прилетит в Россию 14 сентября

сегодня, 14:21
Автор:

Елена Волкова

Непризнанный многими странами и своим народом президент Беларуси Александр Лукашенко собрался к лидеру РФ Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова сообщает “ТАСС”. 

Лукашенко летит на закрытую встречу к Путину

Уже известно, что Лукашенко прилетит в Россию 14 сентября. Сообщается, что это будет рабочая поездка, по итогам которой не будет ни пресс-конференции, ни подписания каких-либо документов. Вероятнее всего, политики будут обсуждать волнения и протесты, которые охватили Беларусь после выборов.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил российским журналистам, зачем он появился на публике с автоматом в руках. Тогда, 23 августа, непризнанный многими лидер республики облетел на вертолете центр Минска и вышел у Дворца Независимости с оружием.


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