Лукашенко летит на закрытую встречу к Путину

Непризнанный многими странами и своим народом президент Беларуси Александр Лукашенко собрался к лидеру РФ Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова сообщает “ТАСС”.

Уже известно, что Лукашенко прилетит в Россию 14 сентября. Сообщается, что это будет рабочая поездка, по итогам которой не будет ни пресс-конференции, ни подписания каких-либо документов. Вероятнее всего, политики будут обсуждать волнения и протесты, которые охватили Беларусь после выборов.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил российским журналистам, зачем он появился на публике с автоматом в руках. Тогда, 23 августа, непризнанный многими лидер республики облетел на вертолете центр Минска и вышел у Дворца Независимости с оружием.



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