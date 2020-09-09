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Лукашенко рассказал, зачем разгуливал по Минску с автоматом

Лукашенко вспомнил об американцах, которые "видят из космоса все"

сегодня, 16:10
Автор:

Елена Волкова

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил российским журналистам, зачем он появился на публике с автоматом в руках. Тогда, 23 августа, непризнанный многими лидер республики облетел на вертолете центр Минска и вышел у Дворца Независимости с оружием.

Лукашенко рассказал, зачем разгуливал по Минску с автоматом

По словам Лукашенко, он хотел продемонстрировать, что “его дети здесь, что его страна здесь”. 

“И я эту страну буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Американцы же ведут, они же из космоса видят все", - сказал Лукашенко, уверяя, что, когда он пролетел на своем вертолете над Минском, это сразу узнали и передали протестующим.

Лукашенко сказал, что взяв в руки автомат, он хотел показать, что “он не сбежал с семьей в Ростов и полон решимости бороться”.

Напомним, выпады президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Украины становятся всё жёстче (о якобы вмешательстве во внутренние дела "его" страны, о якобы "экстремистах" из Украины на протестах в Беларуси и прочее). К тому же он обвиняет Запад в фальсификации отравления российского оппозиционера Алексея Навального. О чём это говорит, к чему может привести и как следует действовать Украине - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты. 


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