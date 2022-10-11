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Лукашенко начал проверку армии

Проверка якобы имеет комплексный характер и охватывает важнейшие вопросы проверки готовности к выполнению задач по назначению

сегодня, 15:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В Беларуси начата проверка Вооруженных сил. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

Лукашенко начал проверку армии

Белорусские войска. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что проверку начали сегодня, 11 октября. Она имеет комплексный характер и охватывает важнейшие вопросы проверки готовности к выполнению задач по назначению.

"Во время проверки военные части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша, развертывания в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач", — сообщили в ведомстве.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Кремль использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине. Несмотря на заверения самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко о том, что белорусские войска не будут вторгаться в Украину во время переговоров с Путиным эта тема постоянно обсуждается.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Республики Беларусь (РБ) Виктор Хренин выступил с заявлением, что белорусская армия не собирается нападать на Украину, а готовится лишь обороняться в случае "провокаций". О чем говорят последние заявления официального Минска? Насколько велика для Украины угроза со стороны Беларуси? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                                                                                              

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин меняет стратегию войны в Украине: в Белом доме рассказали, к чему готовиться украинцам.




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Источник: https://t.me/modmilby/18804
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