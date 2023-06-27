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Лукашенко назвал условие, при котором все погибнут

Белорусский диктатор отреагировал на мятеж Пригожина в России.

сегодня, 12:27
Автор:
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Slava Kot
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России. По его мнению, эти события могут привести к "гибели". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российское государственное агентство BELTA.

Лукашенко назвал условие, при котором все погибнут

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусский президент рассказал, что сыграл роль посредника в конфликте между Пригожиным и Кремлем. Лукашенко в момент бунта вагнеровцев дал приказ белорусским войскам прийти в боевую готовность.


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"Если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси просит не делать из него спасшего ситуацию героя.

"Ни из меня, ни с Путина, ни с Пригожина, потому что мы ситуацию пропустили. И столкнулись два человека, воевавших на фронте. Нет по этому делу героев", – считает белорусский президент.

В конце речи Лукашенко в очередной раз обвинил НАТО. По словам президента Беларуси, военный альянс расширяет свои территории и наращивает потенциал в странах, находящихся вблизи Беларуси.

Напомним, что Евгений Пригожин начал мятеж против военного руководства РФ. Руководитель российских наемников ушел на Москву из Ростова, занял админздания и уничтожил несколько единиц военной техники российских сил. Вскоре Путин и Пригожин заключили мир, созданный при содействии Лукашенко. Пригожин останавливает мятеж и отправляется в Беларусь, а Кремль закрывает уголовные дела против этого и вагнеровцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военное руководство России забирает тяжелую технику у вагнеровцев и закрывает уголовное дело.

Также "Комментарии" писали строительство военных лагерей для ЧВК "Вагнер" в Беларуси.



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Источник: https://t.me/belta_telegramm/205190
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