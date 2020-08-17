Лукашенко назвал условие проведения новых президентских выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новые выборы в стране возможны только при условии принятия новой конституции. Об этом он сказал сегодня, 17 августа, во время встречи с коллективом Минского завода колесных тягачей.



Лукашенко также заявил, что перераспределение полномочий власти должно происходить через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом передает "Белта".

Белорусский президент также рассказал, что сейчас в стране работают над вариантами изменения конституции страны, согласно которым и будут перераспределены эти полномочия. Также Лукашенко заявил, что нужно оберегать президента.

"Я не вечный. Но если вы загубите первого Президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать", – заявил Александр Лукашенко.

Напомним, с начала протестов в Беларуси против результатов президентских выборов прошла неделя. ЦИК объявила победителем (с результатом свыше 80% голосов) действующего президента Александра Лукашенко, который бессменно правит республикой с 1994-го года. Но значительное количество белорусских граждан оспаривают официальные данные, говорят о фальсификации результатов выборов и выражают поддержку оппозиционному кандидату Светлане Тихановской. И пока у соседей продолжается политический кризис, в различных городах Украины прошли митинги в поддержку белорусских протестующих. В прессе события в Минске сравнивают с Революцией Достоинства 2014-го года в Киеве. Часть экспертов дает рекомендации как нашим соседям повторить успех украинских протестующих.

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