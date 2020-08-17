Лукашенко назвал условие проведения новых президентских выборов

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Татьяна Веремеева
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новые выборы в стране
возможны только при условии принятия новой конституции. Об этом он сказал
сегодня, 17 августа, во время встречи с коллективом Минского завода колесных
тягачей.
Лукашенко также заявил, что перераспределение полномочий власти должно
происходить через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом
передает "Белта".
Белорусский президент также рассказал, что сейчас в стране работают над вариантами
изменения конституции страны, согласно которым и будут перераспределены эти
полномочия. Также Лукашенко заявил, что нужно оберегать президента.
"Я не вечный. Но если вы загубите первого Президента, вы
будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого
делать", – заявил Александр Лукашенко.
Напомним, с начала протестов в Беларуси против
результатов президентских выборов прошла неделя. ЦИК объявила победителем (с
результатом свыше 80% голосов) действующего президента Александра Лукашенко,
который бессменно правит республикой с 1994-го года. Но значительное количество
белорусских граждан оспаривают официальные данные, говорят о фальсификации
результатов выборов и выражают поддержку оппозиционному кандидату Светлане
Тихановской. И пока у соседей продолжается политический кризис, в различных
городах Украины прошли митинги в поддержку белорусских протестующих. В прессе события
в Минске сравнивают с Революцией Достоинства 2014-го года в Киеве. Часть
экспертов дает рекомендации как нашим соседям повторить успех украинских
протестующих.
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