logo

BTC/USD

69889.75

ETH/USD

3575.53

LTC/USD

89.36

USD/UAH

39.55

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко не исключил возможности применения оружия. Кому угрожает на этот раз
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко не исключил возможности применения оружия. Кому угрожает на этот раз

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на границе с Литвой, сообщает издание БЕЛТА. Там он пригрозил уничтожением соседям в случае провокаций против Беларуси

сегодня, 14:48
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко посетил Ошмянский район, прилегающий к границе с Литвой, где проводятся мероприятия проверки боевой готовности соединений и воинских частей.

Лукашенко не исключил возможности применения оружия. Кому угрожает на этот раз

Александр Лукашенко

Во время своего визита Лукашенко начал говорить о возможном ответе на "возможные провокации на границе". В частности, он заявил, что любая провокация должна быть остановлена вооруженным путем. По его словам, если государственная граница будет нарушена – будет физическое уничтожение. В этом вопросе, заявил Лукашенко, не следует позволять себе никаких компромиссов.

Также Лукашенко отметил, что Латвия и Литва ужесточили охрану государственной границы с Беларусью. При этом он не понимает, зачем там вырыли противотанковые рвы. По его словам, Беларусь вместе с Россией не намерена нападать на эти страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что до полномасштабного вторжения России в Украину Александр Лукашенко уверял, что территория Беларуси никогда не будет использована для нападения на Украину. Однако с этой территории в начале войны по территории нашей страны регулярно наносились ракетные удары.

Кроме того, эксперты отмечали, что Россия все-таки может начать войну со странами НАТО. Вероятно, для новой агрессии она выберет какую-то из стран Балтии. Вроде бы две армии, которые планирует до конца года создать страна-агрессор, могут быть размещены именно на границах с балтийскими странами. Российские военные могут использоваться для прямого вторжения в новые страны или же они будут оказывать психологическое давление на страны НАТО своим присутствием.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-vozmozhnyh-provokatsijah-narushili-gosgranitsu-k-unichtozheniju-623714-2024/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости