Лукашенко не исключил возможности применения оружия. Кому угрожает на этот раз

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко посетил Ошмянский район, прилегающий к границе с Литвой, где проводятся мероприятия проверки боевой готовности соединений и воинских частей.

Александр Лукашенко

Во время своего визита Лукашенко начал говорить о возможном ответе на "возможные провокации на границе". В частности, он заявил, что любая провокация должна быть остановлена вооруженным путем. По его словам, если государственная граница будет нарушена – будет физическое уничтожение. В этом вопросе, заявил Лукашенко, не следует позволять себе никаких компромиссов.

Также Лукашенко отметил, что Латвия и Литва ужесточили охрану государственной границы с Беларусью. При этом он не понимает, зачем там вырыли противотанковые рвы. По его словам, Беларусь вместе с Россией не намерена нападать на эти страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что до полномасштабного вторжения России в Украину Александр Лукашенко уверял, что территория Беларуси никогда не будет использована для нападения на Украину. Однако с этой территории в начале войны по территории нашей страны регулярно наносились ракетные удары.

Кроме того, эксперты отмечали, что Россия все-таки может начать войну со странами НАТО. Вероятно, для новой агрессии она выберет какую-то из стран Балтии. Вроде бы две армии, которые планирует до конца года создать страна-агрессор, могут быть размещены именно на границах с балтийскими странами. Российские военные могут использоваться для прямого вторжения в новые страны или же они будут оказывать психологическое давление на страны НАТО своим присутствием.