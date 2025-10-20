Лукашенко не отвертится: какую ставку Путин делает на Беларусь

Российский лидер Владимир Путин продолжает готовиться к возможному конфликту со странами Балтии и Польши. Для этого может использовать территорию Беларуси.

Путин и Лукашенко. Фото из открытых источников

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, пишет издание "Укринформ".

Заместитель начальника ГУР отметил, что ситуация, связанная с территорией Беларуси, находится под постоянным мониторингом. Анализируется военная активность не только вооруженных сил Беларуси, но и вооруженных сил РФ.

"В настоящее время активности или мощных группировок мы не фиксируем. И это положительно. Уровень угрозы остается на низком уровне", — отметил он.

При этом, по словам Скибицкого, Путин не отказался от планов использовать белорусскую территорию в своих военных целях. Заместитель начальника ГУР пояснил, что проводившиеся в этом году учения “Запад” продемонстрировали, что "Россия реально готовится к возможному конфликту".

"Это проведение разного рода операций не только против Украины, но и против стран Балтии, Северной Европы и в первую очередь Польши", — отметил Скибицкий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал активно комментировать ситуацию в Украине. В целом его слова сводятся к советам договариваться и угрожающим прогнозам о будущем Украины.

По словам экспертов, у Лукашенко есть две основные опции, по которым он может усиливать эскалацию россиян в войне против Украины. Однако белорусский лидер, вероятнее всего, не решится на военную поддержку российской армии.