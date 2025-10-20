Лукашенко не відвертиться: яку ставку Путін робить на Білорусь

Російський лідер Володимир Путін продовжує готуватися до можливого конфлікту з країнами Балтії та Польщі. Для цього може використати територію Білорусі.

Путін та Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише видання “Укрінформ”.

Заступник начальника ГУР зазначив, що ситуацію, яка пов'язана з територією Білорусі, знаходиться під постійним моніторингом. Аналізується військова активність не тільки збройних сил Білорусі, а й збройних сил РФ.

“Наразі активності або потужних угруповань ми не фіксуємо. І це позитивно. Рівень загрози залишається на низькому рівні", — зазначив він.

При цьому, за словами Скібіцького, Путін не відмовився від планів використовувати білоруську територію у своїх військових цілях. Заступник начальника ГУР пояснив, що навчання “Захід”, які проводили цього року, продемонстрували, що "Росія реально готується до можливого конфлікту".

"Це проведення різного роду операцій не лише проти України, а й проти країн Балтії, Північної Європи та насамперед Польщі", — зауважив Скібіцький.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав активно коментувати ситуацію в Україні. Загалом його слова зводяться до порад домовлятися та загрозливих прогнозів про майбутнє України.

За словами експертів, у Лукашенка є дві основні опції, через які він може посилювати ескалацію росіян у війні проти України. Однак, білоруський лідер, найімовірніше, не наважиться на військову підтримку російської армії.