Лукашенко не відвертиться: яку ставку Путін робить на Білорусь

Кречмаровская Наталия
Російський лідер Володимир Путін продовжує готуватися до можливого конфлікту з країнами Балтії та Польщі. Для цього може використати територію Білорусі.
Путін та Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише видання “Укрінформ”.
Заступник начальника ГУР зазначив, що ситуацію, яка пов'язана з територією Білорусі, знаходиться під постійним моніторингом. Аналізується військова активність не тільки збройних сил Білорусі, а й збройних сил РФ.
При цьому, за словами Скібіцького, Путін не відмовився від планів використовувати білоруську територію у своїх військових цілях. Заступник начальника ГУР пояснив, що навчання “Захід”, які проводили цього року, продемонстрували, що "Росія реально готується до можливого конфлікту".
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав активно коментувати ситуацію в Україні. Загалом його слова зводяться до порад домовлятися та загрозливих прогнозів про майбутнє України.
За словами експертів, у Лукашенка є дві основні опції, через які він може посилювати ескалацію росіян у війні проти України. Однак, білоруський лідер, найімовірніше, не наважиться на військову підтримку російської армії.