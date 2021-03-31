Лукашенко о будущем Беларуси: «Власть стояла и будет стоять»

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Таисия Ерохина
Александр Лукашенко
заявил, что в Беларуси идет процесс конституционных изменений, но необходимо сохранить
сильную президентскую власть. Об этом передает БЕЛТА.
Фото из открытых источников
Кроме того,
Лукашенко заверил, что конституционные изменения нужны были стране давно, а
Россия к этому не причастна.
Поправки в
основной закон страны готовит Конституционная комиссия. Затем президент вынесет
документ на референдум.
Также Лукашенко заявил,
что не согласен с позицией о том, что в Беларуси устояла власть.
Напомним, белорусский
Youtube-канал NEXTA обнародовал видеоролик
под названием "Лукашенко. Золотое дно", в котором показал
миллионное имущество Александра Лукашенко. В данном фильме рассказывается о 18
объектах недвижимости, которыми, по данным белорусской оппозиции, пользуется
Лукашенко. В частности, среди них — резиденции Дворец Независимости, база
отдыха "Крупенино" и хутор "Вискули" в Брестской области.
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