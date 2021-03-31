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Лукашенко о будущем Беларуси: «Власть стояла и будет стоять»

Лукашенко призвал не «растворять» президента

сегодня, 13:31
Автор:

Таисия Ерохина

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси идет процесс конституционных изменений, но необходимо сохранить сильную президентскую власть. Об этом передает БЕЛТА.

Лукашенко о будущем Беларуси: «Власть стояла и будет стоять»

Фото из открытых источников

"Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы "растворим" будущего Президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет", — сказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко заверил, что конституционные изменения нужны были стране давно, а Россия к этому не причастна.

"Не Россия и не руководство России (как сейчас эти идеи принято подкидывать в России) заставляют Лукашенко Конституцию переделывать. Нет. Этим мы занимаемся давным-давно, — сказал он. — Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен и мы не знаем, кто будет следующим, и какой он будет — диктатор, авторитарный руководитель, — мы тоже не знаем".

Поправки в основной закон страны готовит Конституционная комиссия. Затем президент вынесет документ на референдум.

Также Лукашенко заявил, что не согласен с позицией о том, что в Беларуси устояла власть.

"Власть стояла и будет стоять", — считает он.

Напомним, белорусский Youtube-канал NEXTA обнародовал видеоролик под названием "Лукашенко. Золотое дно", в котором показал миллионное имущество Александра Лукашенко. В данном фильме рассказывается о 18 объектах недвижимости, которыми, по данным белорусской оппозиции, пользуется Лукашенко. В частности, среди них — резиденции Дворец Независимости, база отдыха "Крупенино" и хутор "Вискули" в Брестской области.


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Источник: https://www.belta.by/president/view/esli-rastvorim-prezidenta-strane-ne-byvat-lukashenko-vystupaet-za-silnuju-prezidentskuju-vlast-434938-2021/
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