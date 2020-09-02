Прибалтика ответила Лукашенко санкциями

Прибалтика не будет покупать электроэнергию у Беларуси.

После достижения соглашения между Эстонией с Латвией и Литвой о покупке электроэнергии в третьих странах, они откажутся от сотрудничества с Беларусью. Об этом пишет эстонское издание ERR.

Источник: Хвиля

В соответствии с упомянутым соглашением, торговля электроэнергией с Минском прекратится после ввода в эксплуатацию в этом году Островецкой АЭС. Также, будет введена система сертификатов, подтверждающих происхождение электроэнергии. Электроэнергия, вырабатываемая упомянутой атомной электростанцией, пойдет в страны Балтии через Латвию, которая в свою очередь покупает ее через российскую сеть.

Соглашение, действующее до синхронизации энергосистем Балтии в конце 2025 года, направлено на снижение объемов торговли между странами Балтии и третьими странами. Уже принято решение Латвии и Литвы не покупать электроэнергию у электростанции "Островца".

Ранее портал "Комментарии" писали о том, что Латвия объявила Лукашенко и еще 29 белорусов персонами нон грата.

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