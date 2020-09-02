Прибалтика ответила Лукашенко санкциями

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Дмитрий Симоненко
Прибалтика не будет покупать электроэнергию у
Беларуси.
После достижения соглашения между Эстонией с Латвией и
Литвой о покупке электроэнергии в третьих странах, они откажутся от
сотрудничества с Беларусью. Об этом пишет эстонское издание ERR.
Источник: Хвиля
В соответствии с упомянутым соглашением, торговля
электроэнергией с Минском прекратится после ввода в эксплуатацию в этом году
Островецкой АЭС. Также, будет введена система сертификатов, подтверждающих
происхождение электроэнергии. Электроэнергия, вырабатываемая упомянутой атомной электростанцией, пойдет в страны Балтии через Латвию, которая
в свою очередь покупает ее через российскую сеть.
Соглашение, действующее до синхронизации энергосистем
Балтии в конце 2025 года, направлено на снижение объемов торговли между
странами Балтии и третьими странами. Уже принято решение Латвии и Литвы не
покупать электроэнергию у электростанции "Островца".
Ранее портал "Комментарии" писали о том, что Латвия объявила
Лукашенко и еще 29 белорусов персонами нон грата.
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