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Лукашенко обвинил Польшу в планах по захвату части Беларуси

Президент Беларуси уверен, что западные соседи развернули гибридную войну против Республики

сегодня, 13:31
Автор:

Екатерина Белоброва

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что против его страны развернулась гибридная война на самом верхнем уровне со стороны соседних государств. Об этом сообщает издание "Белта".

Так, по мнению президента, сегодня все средства массовой информации дают понять, что ситуация в Беларуси накаляется извне, а также у его администрации есть факты внешнего вмешательства в дела белорусского государства.

Лукашенко обвинил Польшу в планах по захвату части Беларуси

Александр Лукашенко

"На лицо дипломатическая бойня", - отметил  Лукашенко.

Кроме того он добавил, что Польша намерена использовать нестабильную ситуацию в Беларуси, чтобы присоединить Гродненскую область.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, вчера  портал "Комментарии" сообщал, что в Минске приземлился вертолет с российскими спецслужбами. Важно отметить, что за минувшую неделю это уже второе прибытие ФСБ России в белорусскую столицу.



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