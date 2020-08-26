В Минск прилетел самолет ФСБ России

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Татьяна Веремеева
Российский правительственный самолет, который перевозит высокопоставленных
правительственных чиновников, в том числе главу службы безопасности ФСБ,
сегодня приземлился в столице Беларуси в Минске. Об этом сообщает "РБК-Украина"
со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Немного больше чем за неделю это уже второй такой вылет.
Данные сервиса свидетельствуют о том, что неделю назад, в прошлую среду, этот
самолет также приземлялся в Минске.
Ранее "Комментарии" писали, что Министерство
иностранных дел России убеждено, что страны Балтии, Польша и США оказывают
значительное влияние на расшатывание политической ситуации внутри Республики
Беларусь. Такую версию озвучила в эфире
телеканала "Россия-1" пресс-секретарь Мария Захарова, заявив, что
внешнеполитическое ведомство обладает всеми доказательствами этого факта.
Напомним, Швеция наращивает военный контингент в Балтийском море из-за повышенной активности России в регионе и политического кризиса в Белоруссии после прошедших в стране выборов. По заявлению Министра обороны страны Петера Хультквиста, ситуация с безопасностью вокруг границ Швеции оставляет желать лучшего.
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