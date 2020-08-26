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Главная Новости Мир Беларусь В Минск прилетел самолет ФСБ России
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В Минск прилетел самолет ФСБ России

Самолет российского ФСБ второй раз за неделю прилетал в столицу Беларуси

сегодня, 22:09
Автор:

Татьяна Веремеева

Российский правительственный самолет, который перевозит высокопоставленных правительственных чиновников, в том числе главу службы безопасности ФСБ, сегодня приземлился в столице Беларуси в Минске. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Немного больше чем за неделю это уже второй такой вылет. Данные сервиса свидетельствуют о том, что неделю назад, в прошлую среду, этот самолет также приземлялся в Минске.

В Минск прилетел самолет ФСБ России

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство иностранных дел России убеждено, что страны Балтии, Польша и США оказывают значительное влияние на расшатывание политической ситуации внутри Республики Беларусь. Такую версию озвучила  в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь Мария Захарова, заявив, что внешнеполитическое ведомство обладает всеми доказательствами этого факта.

Напомним, Швеция наращивает военный контингент в Балтийском море из-за повышенной активности России в регионе и политического кризиса в Белоруссии после прошедших в стране выборов. По заявлению Министра обороны страны Петера Хультквиста, ситуация с безопасностью вокруг границ Швеции оставляет желать лучшего.


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