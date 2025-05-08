Лукашенко оценил свой срок пребывания у власти и обратился к беларусам со странной просьбой

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что он "задержался у власти". В связи с этим он даже попросил беларусов немного "потерпеть".

Александр Лукашенко

"Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался [у власти], но потерпите, ведь должны быть и опытные люди", — сказал Лукашенко.

Помимо этого, он также призвал беларусов профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах — каждый должен заниматься своими вопросами, чтобы машина работала без сбоев.

При этом известно, что еще зимой Лукашенко убеждал, что не ищет себе приемника, чтобы передать ему власть в стране.

"Я этого преемника не ищу", — заявил Лукашенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время заявления о приемниках сделали кремлевский диктатора Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В частности, российский диктатор Владимир Путин заявил, что постоянно думает о преемнике и наверняка будет избрано несколько претендентов, а затем начнется что-то похожее на кастинг. Известный украинский политолог Вадим Денисенко объяснил, что могло стать катализатром такого заявления и реально ли диктатор мог задуматься о преемнике. По его словам, российское общество давно "беременное" идеей преемника. Наши социологические исследования показали, что более половины населения есть страх, что Путин умрет и не назначит преемника, а треть считает, что преемник есть, но им пока его не покажут, потому что "еще рано".

При этом Вадим Денисенко отмечает, что пока никакого транзита власти нет и Владимир Путин не собирается искать реального преемника, однако тем не менее, игру он уже начал.



