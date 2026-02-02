Белоруссия продолжает тесно экономически сотрудничать с Россией, однако это "партнерское" взаимодействие скорее превращает Минск в зависимую экономику Кремля, чем приносит пользу обеим сторонам. Несмотря на официальный рост ВВП на 1,3% в 2025 году, аналитики предупреждают о риске экономического застоя в ближайшей перспективе.

Фото: из открытых источников

По данным проекта "Мониторинг экономики Беларуси", динамика развития страны уже показывает признаки замедления. Так, темпы прироста ВВП снизились с 0,8% в третьем квартале до 0,4% в четвертом, что свидетельствует о риске стагнации даже без внешних шоков. Эксперты отмечают: экономический застой влечет за собой ряд негативных последствий, включая уменьшение инвестиций, рост безработицы и ограничение развития производства.

Если внешние условия ухудшатся, ситуация может усугубиться еще быстрее. В особенности это касается зависимости белорусского экспорта от российского рынка. Пессимистические прогнозы для России означают, что спрос на белорусскую продукцию будет оставаться низким, а внутренний рынок страны не может компенсировать потерю внешних заказов.

Ожидается, что первый квартал 2026 продолжит тенденцию 2025, сохраняя слабые показатели роста ВВП. Таким образом, экономика Беларуси находится в зоне риска: формальный рост, а структурные проблемы, связанные с зависимостью от России, остаются нерешенными.

Аналитики отмечают, что без диверсификации рынков и уменьшения экономической зависимости от Кремля Беларусь рискует попасть в долгосрочную стагнацию, что окажет негативное влияние на уровень жизни населения и финансовую стабильность государства.

Портал "Комментарии" уже писал, что недавний опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что большинство украинцев готовы продолжать сопротивление, несмотря на войну и ее последствия. Так, 65% респондентов заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется для достижения приемлемого результата. В то же время, 17% опрошенных ограничили свою готовность несколькими месяцами или полугодом. В общем, общественные настроения остаются стабильными, без существенных изменений в течение последних месяцев.