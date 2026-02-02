logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко окончательно довел Беларусь до ручки: названа причина, почему страна оказалась на грани
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко окончательно довел Беларусь до ручки: названа причина, почему страна оказалась на грани

Несмотря на рост ВВП на 1,3%, белорусская экономика остается в стагнации, а Минск все больше зависит от России из-за интеграции предприятий в ее военную промышленность.

2 февраля 2026, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Белоруссия продолжает тесно экономически сотрудничать с Россией, однако это "партнерское" взаимодействие скорее превращает Минск в зависимую экономику Кремля, чем приносит пользу обеим сторонам. Несмотря на официальный рост ВВП на 1,3% в 2025 году, аналитики предупреждают о риске экономического застоя в ближайшей перспективе.

Лукашенко окончательно довел Беларусь до ручки: названа причина, почему страна оказалась на грани

Фото: из открытых источников

По данным проекта "Мониторинг экономики Беларуси", динамика развития страны уже показывает признаки замедления. Так, темпы прироста ВВП снизились с 0,8% в третьем квартале до 0,4% в четвертом, что свидетельствует о риске стагнации даже без внешних шоков. Эксперты отмечают: экономический застой влечет за собой ряд негативных последствий, включая уменьшение инвестиций, рост безработицы и ограничение развития производства.

Если внешние условия ухудшатся, ситуация может усугубиться еще быстрее. В особенности это касается зависимости белорусского экспорта от российского рынка. Пессимистические прогнозы для России означают, что спрос на белорусскую продукцию будет оставаться низким, а внутренний рынок страны не может компенсировать потерю внешних заказов.

Ожидается, что первый квартал 2026 продолжит тенденцию 2025, сохраняя слабые показатели роста ВВП. Таким образом, экономика Беларуси находится в зоне риска: формальный рост, а структурные проблемы, связанные с зависимостью от России, остаются нерешенными.

Аналитики отмечают, что без диверсификации рынков и уменьшения экономической зависимости от Кремля Беларусь рискует попасть в долгосрочную стагнацию, что окажет негативное влияние на уровень жизни населения и финансовую стабильность государства.

Портал "Комментарии" уже писал, что недавний опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что большинство украинцев готовы продолжать сопротивление, несмотря на войну и ее последствия. Так, 65% респондентов заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется для достижения приемлемого результата. В то же время, 17% опрошенных ограничили свою готовность несколькими месяцами или полугодом. В общем, общественные настроения остаются стабильными, без существенных изменений в течение последних месяцев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости