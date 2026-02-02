Лукашенко остаточно довів Білорусь до ручки: названо причину, чому країна опинилася на межі

Білорусь продовжує тісно економічно співпрацювати з Росією, однак ця "партнерська" взаємодія радше перетворює Мінськ на залежну економіку Кремля, ніж приносить користь обом сторонам. Незважаючи на офіційне зростання ВВП на 1,3% у 2025 році, аналітики попереджають про ризик економічного застою в найближчій перспективі.

Фото: з відкритих джерел

За даними проєкту "Моніторинг економіки Білорусі", динаміка розвитку країни вже показує ознаки уповільнення. Так, темпи приросту ВВП знизилися з 0,8% у третьому кварталі до 0,4% у четвертому, що свідчить про ризик стагнації навіть без зовнішніх шоків. Експерти відзначають: економічний застій тягне за собою низку негативних наслідків, серед яких зменшення інвестицій, зростання безробіття та обмеження розвитку виробництва.

Якщо зовнішні умови погіршаться, ситуація може погіршитися ще швидше. Особливо це стосується залежності білоруського експорту від російського ринку. Песимістичні прогнози для Росії означають, що попит на білоруську продукцію залишатиметься низьким, а внутрішній ринок країни не здатен компенсувати втрату зовнішніх замовлень.

Очікується, що перший квартал 2026 року продовжить тенденцію 2025 року, зберігаючи слабкі показники зростання ВВП. Таким чином, економіка Білорусі перебуває у зоні ризику: зростання формальне, а структурні проблеми, пов’язані із залежністю від Росії, залишаються невирішеними.

Аналітики зазначають, що без диверсифікації ринків та зменшення економічної залежності від Кремля Білорусь ризикує потрапити в довгострокову стагнацію, що негативно вплине на рівень життя населення та фінансову стабільність держави.

