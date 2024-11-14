Лукашенко отреагировал на то, что Дуда не захотел с ним фотографироваться

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не заметил в Баку демарша главы польского государства Анджея Дуды, отказавшегося фотографироваться на конференции ООН по изменению климата из-за того, что там присутствовал белорусский лидер. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пропагандистского издания РИА-новости.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

"Один европеец – если бы мне не рассказал (глава МИД Белоруссии Максим) Рыженков, я бы не знал – отказался фотографироваться ("семейное фото" на саммите в Баку), потому что там есть Лукашенко. Никто это даже не заметил. Я там стоял спокойно. Подошел пакистанский премьер, многие подошли, поздоровались с уважением. Я тоже к ним. Ну, как семья. Никто не заметил, что его нет. Видит он, что его не заметили, и он начал пиариться, что не пошел фотографироваться. Ну и не ходи. Господи, кто тебя там ждал!", – заявил Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Дуда отказался от совместного фото на саммите ООН: при чем здесь Лукашенко

Президент Польши Анджей Дуда отказался фотографироваться вместе с другими лидерами на конференции ООН по климату из-за присутствия белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает Polsat News.

На 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) произошел конфликт: Дуда решил избежать общего фото, традиционно символизирующего единство участников, из-за присутствия Лукашенко среди лидеров.

"Этот момент, когда лидеры стран-участниц стоят вместе для группового фото, символичен. Президент Дуда решил бойкотировать эту часть, поскольку там был Александр Лукашенко, — пояснил ситуацию репортер Гжегож Урбанек. — Это символическое отграничение, связанное с участием Беларуси на стороне России в войне против Украины".

COP29, начавшаяся 11 ноября в Баку, является крупнейшим мировым мероприятием, где обсуждаются вопросы климатических изменений.