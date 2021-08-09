Лукашенко ответил, когда признает Крым частью России (ВИДЕО)

Непризнанный мировым обществом лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко в который раз отметился несколькими громкими скандальными заявлениями, связанными с Украиной. Информацию передает PavlovskyNews, ссылаясь на трансляцию "Большого разговора" с Лукашенко, который проходит в Минске в понедельник, 9 августа.



Лукашенко заговорил про Крым. Фото: РИА Новости

Так, самопровозглашенный глава РБ официально поднял тему принадлежности Крымского полуострова, в этот раз склонившись к России. По его словам, у него "развязаны руки", несмотря на то, что его подпись находится под несколькими важными документами, в т.ч. тем же Будапештским меморандумом.

Лукашенко подчеркивает, что собирается совершить поездку на территорию Крыма, при этом будет делать это через Россию. При этом в подобное положение, по его утверждению, белорусскую власть поставила сама Украина, запретив любое авиасообщение между странами.

"Они взвыли: "Лукашенко полетит в Крым через Россию". Так вы же сами закрыли пространство! Я же через Украину не могу полететь!" — поделился в прямом эфире своим возмущением Лукашенко, не забыв назвать украинскую власть "безумцами".

Также Лукашенко не забыл о том, что Украина продолжает настаивать на незаконной аннексии Крыма, а РФ, в свою очередь, ждет, когда Беларусь примет чью-то сторону.

"Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной не заржавеет", — заявил Александр Лукашенко, фактически официально продемонстрировав свою позицию насчет крымского вопроса.

Также во время выступления политик раскритиковал отношение украинских политиков к нынешнему режиму в Беларуси и сказал, что до последнего делал все возможное, чтобы удержать "вместе" Украину, Беларусь и РФ.

Интересно, что мнение многих украинцев по отношению к заявлению Лукашенко весьма неоднозначно. Кто-то поддерживает подобную позицию, заявляя о своей симпатии к самопровозглашенному политику, кто-то — наоборот критикует происходящее.

"Кого-то волнует мнение старого диктатора-маразматика, формально возглавляющего прокси-"государство", сателлита Рашки?", "Перевожу: Лука никогда не признает Крым частью РФ, ибо российские олигархи ещё не рехнулись ,чтоб огрести дополнительных порций полезных санкций", "Все в точку", "Доигрался Зеленский", — такие и многие другие отзывы можно найти под видео трансляции выступления Александра Лукашенко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему Лукашенко считает Украину угрозой для Беларуси. Подробности — в нашем материале.

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