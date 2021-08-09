Лукашенко ответил, когда признает Крым частью России (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Непризнанный
мировым обществом лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко в который раз
отметился несколькими громкими скандальными заявлениями, связанными с Украиной.
Информацию передает PavlovskyNews, ссылаясь на трансляцию "Большого
разговора" с Лукашенко, который проходит в Минске в понедельник, 9 августа.
Лукашенко заговорил про Крым. Фото: РИА Новости
Так, самопровозглашенный
глава РБ официально поднял тему принадлежности Крымского полуострова, в этот
раз склонившись к России. По его словам, у него "развязаны руки", несмотря на
то, что его подпись находится под несколькими важными документами, в т.ч. тем же
Будапештским меморандумом.
Лукашенко
подчеркивает, что собирается совершить поездку на территорию Крыма, при этом
будет делать это через Россию. При этом в подобное положение, по его утверждению,
белорусскую власть поставила сама Украина, запретив любое авиасообщение между
странами.
Также Лукашенко
не забыл о том, что Украина продолжает настаивать на незаконной аннексии Крыма,
а РФ, в свою очередь, ждет, когда Беларусь примет чью-то сторону.
Также во время
выступления политик раскритиковал отношение украинских политиков к нынешнему
режиму в Беларуси и сказал, что до последнего делал все возможное, чтобы удержать
"вместе" Украину, Беларусь и РФ.
Интересно, что
мнение многих украинцев по отношению к заявлению Лукашенко весьма неоднозначно.
Кто-то поддерживает подобную позицию, заявляя о своей симпатии к
самопровозглашенному политику, кто-то — наоборот критикует происходящее.
"Кого-то волнует
мнение старого диктатора-маразматика, формально возглавляющего
прокси-"государство", сателлита Рашки?", "Перевожу: Лука никогда не признает
Крым частью РФ, ибо российские олигархи ещё не рехнулись ,чтоб огрести дополнительных
порций полезных санкций", "Все в точку", "Доигрался Зеленский", — такие и
многие другие отзывы можно найти под видео трансляции выступления Александра
Лукашенко.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему Лукашенко считает Украину угрозой для Беларуси. Подробности — в нашем материале.
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