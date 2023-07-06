Лукашенко ответил, «замочит» ли Путин лидера вагнеровцев Евгения Пригожина

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что российский диктатор не будет физически уничтожать Евгения Пригожина из-за его попытки бунта против Кремля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Белта".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с возможной местью Путина во время встречи с международными корреспондентами и белорусскими СМИ.

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Лукашенко утверждает, что Путин знает Пригожина гораздо лучше, чем он. Ведь российский президент знаком с лидером вагнеровцев из Санкт-Петербурга, когда они там оба жили и работали. Президент Беларуси считает, что Путин не будет убивать Пригожина.

"Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин так вреден и злопамятен, что его завтра "замочат" где-то... Нет, этого не будет", — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко ответил и на информацию о возможном ослаблении власти Путина в России после мятежа Пригожина.

"Даже не надейтесь на это. Никакого шатания не было. Никакой ослабленности не было. Путин занимался своими вопросами", — поддержал своего коллегу по диктатуре Лукашенко.

Западные аналитики считают бунт и поход на Москву Пригожина одним из самых крупных репутационных ударов по Путину, которые произошли внутри России за весь более 20-летний период правления российского диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Лукашенко, заявившем, что сегодня есть возможность для завершения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко назвал условие , при котором все погибнут.