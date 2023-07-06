Лукашенко ответил, «замочит» ли Путин лидера вагнеровцев Евгения Пригожина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что российский диктатор не будет физически уничтожать Евгения Пригожина из-за его попытки бунта против Кремля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Белта".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Белорусский диктатор Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с возможной местью Путина во время встречи с международными корреспондентами и белорусскими СМИ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Лукашенко утверждает, что Путин знает Пригожина гораздо лучше, чем он. Ведь российский президент знаком с лидером вагнеровцев из Санкт-Петербурга, когда они там оба жили и работали. Президент Беларуси считает, что Путин не будет убивать Пригожина.
Александр Лукашенко ответил и на информацию о возможном ослаблении власти Путина в России после мятежа Пригожина.
Западные аналитики считают бунт и поход на Москву Пригожина одним из самых крупных репутационных ударов по Путину, которые произошли внутри России за весь более 20-летний период правления российского диктатора.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о Лукашенко, заявившем, что сегодня есть возможность для завершения войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Лукашенко назвал условие , при котором все погибнут.
Обсуждения
Новости