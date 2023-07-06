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Лукашенко ответил, «замочит» ли Путин лидера вагнеровцев Евгения Пригожина

Белорусский диктатор прокомментировал ситуацией с возможной местью Путина из-за бунта Пригожина.

сегодня, 12:22
Автор:
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Slava Kot
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что российский диктатор не будет физически уничтожать Евгения Пригожина из-за его попытки бунта против Кремля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Белта".

Лукашенко ответил, «замочит» ли Путин лидера вагнеровцев Евгения Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с возможной местью Путина во время встречи с международными корреспондентами и белорусскими СМИ.


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Лукашенко утверждает, что Путин знает Пригожина гораздо лучше, чем он. Ведь российский президент знаком с лидером вагнеровцев из Санкт-Петербурга, когда они там оба жили и работали. Президент Беларуси считает, что Путин не будет убивать Пригожина.

"Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин так вреден и злопамятен, что его завтра "замочат" где-то... Нет, этого не будет", — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко ответил и на информацию о возможном ослаблении власти Путина в России после мятежа Пригожина.

"Даже не надейтесь на это. Никакого шатания не было. Никакой ослабленности не было. Путин занимался своими вопросами", — поддержал своего коллегу по диктатуре Лукашенко.

Западные аналитики считают бунт и поход на Москву Пригожина одним из самых крупных репутационных ударов по Путину, которые произошли внутри России за весь более 20-летний период правления российского диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Лукашенко, заявившем, что сегодня есть возможность для завершения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко назвал условие , при котором все погибнут.



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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-uveren-chto-putin-ne-nameren-mochit-prigozhina-575563-2023/
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