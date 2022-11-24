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Лукашенко озвучил угрозы Кремля, призвав Зеленского не тянуть с переговорами

Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что, если Киев и дальше не будет соглашаться на переговоры с Москвой, то, тем самым, он обречет свою страну на полное уничтожение

сегодня, 12:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский должен остановиться и пойти на мирные переговоры с Россией, если хочет избежать огромных жертв и полного уничтожения Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Слова Лукашенко цитирует провластный Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко озвучил угрозы Кремля, призвав Зеленского не тянуть с переговорами

Александр Лукашенко. Фото: PRESIDENT.GOV.BУ

"Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели – притом в огромном количестве – людей. Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины... Это не то что Путин говорил как-то задолго до "операции", что это будет грозить потерей государственности, – это будет уничтожение Украины. Надо остановиться", – заявил белорусский диктатор.

Лукашенко также провел параллели с событиями в годы Второй мировой войны. Тогда, отметил самопровозглашенный президент, погибло 30 миллионов человек, которые были гражданами СССР, но сейчас "никто об этом и не вспоминает", а с Германией "готовы не просто разговаривать, а сотрудничать и дружить".

Поэтому, уверен Лукашенко, спустя время России также удастся отмыться от всех преступлений, которые она совершила на территории Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российские оккупанты будут продолжать свой ракетный террор в Украине. Впрочем, чтобы подготовиться к следующему подобному удару, противнику понадобится около недели. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов.




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Источник: https://t.me/pul_1/7527
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