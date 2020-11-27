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Лукашенко планирует присоединить Беларусь к России - минский политик

Белорусских чиновников встревожили последние заявления Лукашенко

сегодня, 07:55
Автор:

Кириєнко Анна

Президент Беларуси Александр Лукашенко все чаще заявляет о намерениях активизировать отношения с Россией.

Лукашенко планирует присоединить Беларусь к России - минский политик

Фото: РИА Новости

На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, Лукашенко даже заявляет, что отношения с Москвой могут быть "не просто добрососедскими, но и еще ближе".

Такие громкие заявления дали чиновникам много поводов для беспокойства. Как заявляет первый председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич в эфире НСН, Лукашенко намерен присоединить свою страну к России. Сейчас ему нужно спасаться и никто, кроме РФ в этом Лукашенко не поможет.

Поскольку белорусский президент знает, что Россия имеет цель соединить все постсоветские территории, Александр Лукашенко будет готов отдать страну ради спасения своей шкуры.

Шушкевич призвал не верить ни одному слову президента.

"Он уже получил полтора миллиарда долларов на финансирование головорезов, экономика идет на спад. Лукашенко будет говорить, как сильно полюбил Россию, но никого, кроме себя, он не любит. России давно не стоит верить его словам. Лукашенко может даже на брюхе доползти и сказать, что страна хочет стать частью России. У него нет желания построить нормальное европейское государство. Лукашенко давно продал страну, но обвиняет во всем Запад", — подытожил политик.

Напомним, что глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин наложил на президента Беларуси анафему и отлучил его от церкви.



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Источник: https://nsn.fm/policy/nado-spasatsya-shushkevich-o-gotovnosti-lukashenko-otdat-belorussiu-rossii
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