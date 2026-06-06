Лукашенко подготовил серьезную ловушку для Путина: озвучен инсайд о замысле Беларуси

Из Беларуси поступают сигналы, что Александр Лукашенко якобы планирует нанести удар по Мозырьскому нефтеперерабатывающему заводу, чтобы продемонстрировать Путину последствия возможного углубления участия страны в войне против Украины. Об этом рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

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В частности, он подчеркнул, что белорусский народ категорически не поддерживает втягивание страны в конфликт.

"Белорусский народ категорически против участия своего государства в российско-украинской войне", — подчеркнул он.

Латушко отметил, что информационно-пропагандистские кампании Минска и Москвы в последнее время усугубляют напряжение, демонстрируя ядерные учения и угрозы ударов, однако эффект таких действий уже ослабевает.

"Мы наблюдаем угасающую по содержанию, тезисам, восприятием информационно-пропагандистскую спецоперацию", – констатировал он.

По словам Латушко, секретарь Совбеза Беларуси Андрей Вольфович сообщил, что "с территории Украины за неделю воздушное пространство Беларуси пересекли 116 украинских дронов и некоторые из них залетели неслучайно". Латушко сомневается в смысле таких заявлений и отмечает, что они "никоим образом не влияют на Украину, как и на ЕС".

В то же время источники указывают на возможную спецоперацию генштаба РФ в августе, которая предусматривает дроновые удары из Беларуси по территории Украины.

"С одной стороны Лукашенко хочет показать Путину, что у него будут проблемы, потому что Украина ответит ударом. С другой стороны, это создание казус белли", — объяснил Латушко.

Он выразил сомнение, что белорусский президент рискнет отправить армию воевать, добавляя: "Маловероятно, что белорусская армия на 100% готова будет выполнить приказ Лукашенко и умирать на фронте непонятно ради чего".

Заместитель руководителя ОП Беларуси подчеркнул, что, несмотря на риторику Минска и Москвы, сегодня Украина способна противостоять подобным угрозам, а информационная кампания постепенно теряет эффективность.

"Комментарии" уже писали, что президент США Дональд Трамп выразил мнение, что разрешение конфликта между Украиной и Россией должно состояться непосредственно с участием лидеров обоих государств. По его словам, нынешняя возможность для переговоров стала результатом его прошлых дипломатических действий и международного вмешательства.