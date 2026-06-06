Лукашенко підготував серйозну пастку для Путіна: озвучено інсайд про задум Білорусі

З Білорусі надходять сигнали, що Олександр Лукашенко нібито планує завдати удару по Мозирському нафтопереробному заводу, аби продемонструвати Путіну наслідки можливого поглиблення участі країни у війні проти України. Про це розповів заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

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Зокрема він підкреслив, що білоруський народ категорично не підтримує втягування країни у конфлікт.

"Білоруський народ категорично проти участі своєї держави у російсько-українській війні", – наголосив він.

Латушко зауважив, що інформаційно-пропагандистські кампанії Мінська та Москви останнім часом посилюють напруження, демонструючи ядерні навчання та погрози ударів, проте ефект таких дій уже слабшає.

"Ми спостерігаємо згасаючу за змістом, тезами, сприйняттям інформаційно-пропагандистську спецоперацію", – констатував він.

За словами Латушка, секретар Радбезу Білорусі Андрій Вольфович повідомив, що "з території України за тиждень повітряний простір Білорусі перетнули 116 українських дронів і деякі з них залетіли невипадково". Латушко сумнівається у сенсі таких заяв і зазначає, що вони "жодним чином не впливають на Україну, як і на ЄС".

Водночас, джерела вказують на можливу спецоперацію генштабу РФ у серпні, яка передбачає дронові удари з Білорусі по території України.

"З одного боку Лукашенко хоче показати Путіну, що в нього будуть проблеми, бо Україна відповість ударом. З іншого – це створення казус беллі", — пояснив Латушко.

Він висловив сумнів, що білоруський президент ризикне відправити армію воювати, додаючи: "Малоймовірно, що білоруська армія на 100% готова буде виконати наказ Лукашенка і йти вмирати на фронті незрозуміло заради чого".

Заступник керівника ОП Білорусі підкреслив, що попри риторику Мінська та Москви, сьогодні Україна здатна протистояти подібним загрозам, а інформаційна кампанія поступово втрачає ефективність.

"Коментарі" вже писали, що президент США Дональд Трамп висловив думку, що вирішення конфлікту між Україною та Росією має відбутися безпосередньо за участю лідерів обох держав. За його словами, нинішня можливість для переговорів стала результатом його минулих дипломатичних дій та міжнародного втручання.