Лукашенко подписал декрет «о защите суверенитета» в случае его убийства - детали

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя".

Александр Лукашенко подписал декрет в случае его убийства - детали. Фото: ria.ru

Документ предусматривает передачу президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня пресс-службой президента.

"Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства в результате покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, других насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр", — сообщает пресс-служба.

Согласно этому декрету после смерти главы государства в Беларуси немедленно вводится чрезвычайное или военное положение. Мероприятия, которые будут его обеспечивать, должен выбирать и назначать Совет безопасности. Решения этого органа являются обязательными для всех и подлежат безусловному исполнению.

Кроме того, указанное ведомство будет заниматься организацией будущих выборов. В документе отмечается, что такой шаг обеспечит независимость и суверенитет страны.

Декрет вступает в силу с момента его подписания.

Напомним, что Александр Лукашенко может скрывать сына с умственной отсталостью. Об этом предполагают белорусские СМИ.

Оказывается, что парень родился в 2002 году. Он на два года старше Николая. Родила ребенка Лукашенко Ирина Абельская — бывший личный врач президента и мать Коли.

Как утверждают журналисты, у парня наблюдались умственная отсталость, аутизм и недоразвитые слуховые проходы (то есть ребенок был глухонемым). Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что самопровозглашенный белорусский государственный глава Александр Лукашенко обвинил американцев и европейцев в том, что они не помогли бороться с пандемией коронавируса, назвав их "мерзавцами". Видео смотрите здесь.





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