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Лукашенко поехал в Китай: о чем он будет говорить с Си Цзиньпином

Переговоры белорусского и китайского лидеров запланированы на понедельник, 4 декабря

сегодня, 21:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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3 декабря самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко отбыл в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом информируют в пресс-службе Александра Лукашенко.

Лукашенко поехал в Китай: о чем он будет говорить с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин и Лукашенко (фото из открытых источников)

Сами переговоры с главой КНР Си Цзиньпином состоятся завтра, 4 декабря.


“В повестке дня – вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Также в программе визита — ряд мер социально-гуманитарного толка", — говорится в тексте сообщения.

Разница во времени между столицей КНР Пекином и столицей Беларуси Минском – пять часов. Поэтому понедельник там начинается 3 декабря в 19:00 по Минскому времени.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко объяснил, что ему дает право голоса на международной арене. Только наличие мощного оружия дает сегодня право голоса стране на международной арене, заявил во время сегодняшнего саммита ОДКБ в Минске глава Беларуси Александр Лукашенко.

Свое совместное решение Путин и Лукашенко пытались тогда оправдать практикой США по размещению в Европе, на территории своих союзников по НАТО, ядерному оружию. В этот раз союзник Путина посетовал на то, что его западный сосед Польша проводит перевооружение своей армии, заложив на войско 4% от ВВП. А также вспомнил, как будто бы американские бомбардировщики В-52, способные нести ядерное оружие, в августе 2020 года пролетали рядом с границей Беларуси. По мнению Лукашенко, таким образом они "отправляли сигнал". Как отметил Лукашенко, этот сигнал был послан "не только Беларуси", но и "понятно кому".

А после перемещения тактического ядерного оружия, а также его носителей — самолетов и ракетных установок "Искандер" в Беларусь Лукашенко стал угрожать странам НАТО.



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