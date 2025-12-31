Лукашенко похвастался ударом по Украине, который «уничтожил» Южмаш за 1 минуту

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, рассуждая о ценности "мирного неба над головой" во время посещения холдинга "Горизонт" 31 декабря, заявил, что в мире существует множество примеров уничтожения промышленной инфраструктуры в результате вооруженных конфликтов. В качестве одного из них он привел российский удар по украинскому предприятию "Южмаш", нанесенный в ноябре 2024 года.

По словам Лукашенко, удар ракетным комплексом "Орешник" якобы привел к уничтожению уникального завода.

"Огромное предприятие, уникальнейшее в Советском Союзе, там 5-7 этажей под землей, все готовились к ядерной войне. И вот “Орешник” нанес один удар – и такого предприятия не стало в одну минуту", — цитирует политика его пресс-служба.

Он также упомянул о гибели людей, не приводя конкретных данных.

Стоит отметить, утром 21 ноября 2024 года Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр, где расположен Южный машиностроительный завод имени Макарова, известный как "Южмаш". Позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что для атаки была использована баллистическая ракета в безъядерном оснащении под названием "Орешник".

Российские власти и государственные СМИ утверждали, что предприятию был нанесен серьезный ущерб. Украинская сторона, ссылаясь в том числе на спутниковые снимки, заявляла о незначительных повреждениях. После удара по Днепру сообщалось о жертвах среди мирного населения, однако информации о погибших непосредственно на территории "Южмаша" не поступало.

О том, что завод продолжает работать, может свидетельствовать решение Верховной Рады Украины, которая в середине декабря 2025 года продлила действие специальных правил функционирования предприятия.

Эксперты связывают риторику Лукашенко о разрушительной силе "Орешника" с заявлениями белорусских и российских властей о размещении этого ракетного комплекса на территории Беларуси. Белорусская пропаганда активно использует данную тему для давления и запугивания стран Европы. О наличии "Орешника" в Беларуси Лукашенко публично заявил 18 декабря, выступая на Всебелорусском народном собрании.

