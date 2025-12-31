logo_ukra

Лукашенко похвалився ударом по Україні, який «знищив» Південмаш за 1 хвилину
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко похвалився ударом по Україні, який «знищив» Південмаш за 1 хвилину

Лукашенко перебільшив наслідки російського удару "Орєшніком" по українському заводу "Південмаш" у 2024 році

31 грудня 2025, 12:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, розмірковуючи про цінність "мирного неба над головою" під час відвідин холдингу "Горизонт" 31 грудня, заявив, що у світі існує безліч прикладів знищення промислової інфраструктури внаслідок збройних конфліктів. Як один із них він навів російський удар по українському підприємству "Південмаш", завданий у листопаді 2024 року.

Лукашенко похвалився ударом по Україні, який «знищив» Південмаш за 1 хвилину

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

За словами Лукашенка, удар ракетним комплексом "Орєшнік" нібито спричинив знищення унікального заводу.

"Велике підприємство, що є унікальним у Радянському Союзі, там 5-7 поверхів під землею, всі готувалися до ядерної війни. І ось “Орєшнік” завдав одного удару – і такого підприємства не стало в одну хвилину", — цитує політика його прес-служба.

Він також згадав про загибель людей, не наводячи конкретних даних.

Варто зазначити, вранці 21 листопада 2024 року Росія завдала ракетного удару по місту Дніпро, де розташований Південний машинобудівний завод імені Макарова, відомий як "Південмаш". Пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що для атаки було використано балістичну ракету в без'ядерному оснащенні під назвою "Орєшнік".

Російська влада та державні ЗМІ стверджували, що підприємству було завдано серйозних збитків. Українська сторона, посилаючись, зокрема, на супутникові знімки, заявляла про незначні пошкодження. Після удару по Дніпру повідомлялося про жертви серед мирного населення, проте інформації про загиблих безпосередньо на території "Південмашу" не надходило.

Про те, що завод продовжує працювати, може свідчити рішення Верховної Ради України, яка у середині грудня 2025 року продовжила дію спеціальних правил функціонування підприємства.

Експерти пов'язують риторику Лукашенка про руйнівну силу "Орєшніка" із заявами білоруської та російської влади про розміщення цього ракетного комплексу на території Білорусі. Білоруська пропаганда активно використовує цю тему для тиску та залякування країн Європи. Про наявність "Орєшніка" у Білорусі Лукашенко публічно заявив 18 грудня, виступаючи на Всебілоруських народних зборах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Лукашенку придумали, як ще активніше допомагати Путіну у війні проти України.




