Лукашенко похвастался воплощением его давней мечты: диктатор шокировал заявлением

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 21 мая посетил ракетную бригаду белорусских Вооруженных сил в Осиповичском районе, где публично заявил об удовлетворении появлением российских ракетных комплексов "Искандер" на территории страны. Об этом сообщило государственное агентство "Белта".

Во время визита Лукашенко не скрывал захвата современными российскими системами вооружения и подчеркнул, что давно стремился получить подобную технику для белорусской армии.

"Когда-то я мечтал об этой машине (российский комплекс "Искандер" – ред.), а сегодня у нас их не одна. И вы лучше меня знаете, что это замечательное оружие!", — заявил он.

Визит Лукашенко состоялся на фоне масштабных военных учений, проводимых Беларусью совместно с Россией. Ранее Минобороны Беларуси объявило о старте тренировок подразделений, ответственных за боевое применение ядерного оружия. Учения стартовали 18 мая и проходят в тесной координации с российскими военными.

Впоследствии российская сторона сообщила, что в рамках этих маневров в Беларусь уже были доставлены ядерные боеприпасы. Их перевезли в полевых пунктов хранения, а видео транспортировка была обнародована в сети.

Во время пребывания в военной части Лукашенко заслушал доклад по алгоритму действий при подготовке и нанесении ядерного удара. Ему также продемонстрировали работу комплекса "Искандер-М" и произвели условный электронный запуск ракеты.

"То есть, все действия были выполнены так, как это было бы в реальной боевой обстановке. С единственным важным нюансом — непосредственно запуска ракеты не было", — отмечается в сообщении.

"Комментарии" уже писали , что вопрос возможной угрозы со стороны Беларуси регулярно возвращается в информационное пространство Украины и вызывает беспокойство среди граждан. Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что подобные дискуссии возникают несколько раз в год, однако в настоящее время нет объективных признаков подготовки нового наступления с белорусской территории.