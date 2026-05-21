logo

BTC/USD

77233

ETH/USD

2116.07

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко похвастался воплощением его давней мечты: диктатор шокировал заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко похвастался воплощением его давней мечты: диктатор шокировал заявлением

В рамках военных учений Россия уже переместила ядерные боеприпасы к полевым хранилищам в Беларуси

21 мая 2026, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 21 мая посетил ракетную бригаду белорусских Вооруженных сил в Осиповичском районе, где публично заявил об удовлетворении появлением российских ракетных комплексов "Искандер" на территории страны. Об этом сообщило государственное агентство "Белта".

Лукашенко похвастался воплощением его давней мечты: диктатор шокировал заявлением

Фото: из открытых источников

Во время визита Лукашенко не скрывал захвата современными российскими системами вооружения и подчеркнул, что давно стремился получить подобную технику для белорусской армии.

"Когда-то я мечтал об этой машине (российский комплекс "Искандер" – ред.), а сегодня у нас их не одна. И вы лучше меня знаете, что это замечательное оружие!", — заявил он.

Визит Лукашенко состоялся на фоне масштабных военных учений, проводимых Беларусью совместно с Россией. Ранее Минобороны Беларуси объявило о старте тренировок подразделений, ответственных за боевое применение ядерного оружия. Учения стартовали 18 мая и проходят в тесной координации с российскими военными.

Впоследствии российская сторона сообщила, что в рамках этих маневров в Беларусь уже были доставлены ядерные боеприпасы. Их перевезли в полевых пунктов хранения, а видео транспортировка была обнародована в сети.

Во время пребывания в военной части Лукашенко заслушал доклад по алгоритму действий при подготовке и нанесении ядерного удара. Ему также продемонстрировали работу комплекса "Искандер-М" и произвели условный электронный запуск ракеты.

"То есть, все действия были выполнены так, как это было бы в реальной боевой обстановке. С единственным важным нюансом — непосредственно запуска ракеты не было", — отмечается в сообщении.

"Комментарии" уже писали , что вопрос возможной угрозы со стороны Беларуси регулярно возвращается в информационное пространство Украины и вызывает беспокойство среди граждан. Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что подобные дискуссии возникают несколько раз в год, однако в настоящее время нет объективных признаков подготовки нового наступления с белорусской территории.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости