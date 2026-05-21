Лукашенко похизувався втіленням його давньої мрії: диктатор шокував заявою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 травня відвідав ракетну бригаду білоруських Збройних сил в Осиповичському районі, де публічно заявив про задоволення появою російських ракетних комплексів "Іскандер" на території країни. Про це повідомило державне агентство "Белта".

Під час візиту Лукашенко не приховував захоплення сучасними російськими системами озброєння та наголосив, що давно прагнув отримати подібну техніку для білоруської армії.

"Колись я мріяв про цю машину (російський комплекс "Іскандер" – ред.), а сьогодні у нас їх не одна. І ви краще за мене знаєте, що це чудова зброя!", — заявив він.

Візит Лукашенка відбувся на тлі масштабних військових навчань, які Білорусь проводить спільно з Росією. Раніше Міноборони Білорусі оголосило про старт тренувань підрозділів, відповідальних за бойове застосування ядерної зброї. Навчання стартували 18 травня та проходять у тісній координації з російськими військовими.

Згодом російська сторона повідомила, що в межах цих маневрів до Білорусі вже доставлено ядерні боєприпаси. Їх перевезли до польових пунктів зберігання, а відео транспортування було оприлюднене у мережі.

Під час перебування у військовій частині Лукашенко заслухав доповідь щодо алгоритму дій у разі підготовки та нанесення ядерного удару. Йому також продемонстрували роботу комплексу "Іскандер-М" і провели умовний електронний запуск ракети.

"Тобто всі дії були виконані так, як це було б у реальній бойовій обстановці. З єдиним важливим нюансом — безпосередньо запуску ракети не було", — зазначається у повідомленні.

"Коментарі" вже писали, що питання можливої загрози з боку Білорусі регулярно повертається в інформаційний простір України та викликає занепокоєння серед громадян. Військовий експерт Іван Ступак зазначає, що подібні дискусії виникають кілька разів на рік, однак нині немає жодних об’єктивних ознак підготовки нового наступу з білоруської території.