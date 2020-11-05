Лукашенко пообещал не пускать домой врачей, которые уезжают на заработки в Польшу

Президент Лукашенко решил достаточно жестко защищать здоровье своих сограждан. Складывается впечатление, что людей, которые в тяжелое время уезжают на заработки в другие страны он считает предателями. Такой вывод напрашивается из его последних заявлений, где "бацька" открытым текстом заявляет о том, что Беларусь не будет принимать медиков, уехавших "калымить" в Польшу.

"Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", — сказал Лукашенко на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций.

Причем президент подчеркнул, что подобный тезис не является угрозой, а лишь служит приказом для правительства.

Подобное резкое заявление, видимо, связано с намерением Польши пригласить к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Беларуси для противостояния COVID-19.

Как сообщал портал "Комментарии", за ситуацией в Беларуси внимательно следил весь мир. Кто-то называл Лукашенко диктатором, кто-то поддерживал его курс на развитие экономики страны и придерживался мнения, что всяческие протесты — не более чем желание Запада свалить "бацьку". Теперь же послы стран-членов Евросоюза одобрили введение визовых запретов и замораживание активов президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских граждан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!