Лукашенко пообещал отключить интернет в Белоруссии, если повторятся митинги

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о причинах отключения интернета во время событий августа 2020 года и пообещал, что в случае повторения беспорядков в стране готов вообще отключить интернет.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

"Если это (беспорядки во время выборов-2020) повторится, отключим вообще", — ответил Лукашенко на вопрос одного из студентов во время встречи в Минском государственном лингвистическом университете со студентами вузов гуманитарного профиля в формате "Открытый микрофон с президентом". Слова Лукашенко приводит госагентство БелТА.

Самопровозглашенный президент подчеркнул, что в тот момент речь шла о судьбе страны. "Что вы думаете, я буду смотреть и молиться, что вы кому-то сообщение не отправили, если страны завтра не будет?" — сказал глава государства.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.

По словам Лукашенко, все отключения интернета в 2020 году происходили с его разрешения, он объяснил их правильным выбором решения проблем в обществе.

На одной чаше весов была судьба страны, отметил он, и если бы тогда страну не удержали, то это могло привести, по его словам, в том числе, к войне.

"Я понимал, откуда все идет. Через интернет это все шло, из Польши прежде всего: маршруты, куда будем идти, как будем идти... Я понимал, к чему мы можем прийти. У нас была бы война похлеще, чем в Украине. У нас бы это было, было бы жестче", — заявил Лукашенко.

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