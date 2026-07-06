Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вновь высказался по поводу войны России против Украины, заверив, что Минск не заинтересован в военном конфликте и не планирует отправлять своих граждан воевать. В то же время, ответственность за продолжение боевых действий он возложил на так называемую "международную партию войны".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

В ходе общения с белорусскими журналистами Лукашенко заявил, что его страна выступает за мирное урегулирование, а также обвинил страны Запада в усилении милитаризации. По его словам, в Европе якобы намеренно разжигают дискуссии об "угрозе с востока", имея в виду Россию.

При этом белорусский лидер не уточнил, кого именно подразумевает под "международной партией войны", однако именно ее назвал главным препятствием для прекращения боевых действий.

Отдельно Лукашенко обратился к белорусским военнослужащим, пытаясь заверить, что участие в войне против Украины им не угрожает.

"Никто вас в эту бойню не пошлет. Война нам не нужна. Мы сторонники мирного решения вопросов, но международная "партия войны" этого не хочет", — заявил он.

В то же время, эксперты неоднократно отмечали, что с начала полномасштабного вторжения Россия использует территорию Беларуси для военных операций, размещения своих подразделений и запуска ракет по Украине. Кремль также не раз пытался склонить Минск к прямому участию в войне.

Помимо военно-политического сотрудничества между Москвой и Минском усиливается и экономическая зависимость. По последним данным, в июне Россия резко увеличила импорт бензина из Белоруссии до рекордных показателей. Причиной стали проблемы российской топливной отрасли после многочисленных ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Из-за дефицита горючего Кремль переориентировал на внутренний рынок объемы, которые ранее поставлялись из Беларуси в страны Центральной Азии.

Портал "Комментарии" уже писал , что последствия успешных ударов Сил обороны Украины по военным и логистическим объектам в оккупированном Крыму могут выйти далеко за пределы самого полуострова. Если ситуация продолжит ухудшаться, Кремль столкнется не только с логистическими трудностями, но и серьезным политическим и репутационным кризисом. Такое мнение высказал заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарем".