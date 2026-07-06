Лукашенко вразив гучною заявою про причину війни в Україні: кого звинуватив

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову висловився щодо війни Росії проти України, запевнивши, що Мінськ не зацікавлений у військовому конфлікті та не планує відправляти своїх громадян воювати. Водночас відповідальність за продовження бойових дій він поклав на так звану "міжнародну партію війни".

Олександр Лукашенко. Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування з білоруськими журналістами Лукашенко заявив, що його країна виступає за мирне врегулювання, а також звинуватив країни Заходу у посиленні мілітаризації. За його словами, в Європі нібито навмисно розпалюють дискусії про "загрозу зі сходу", маючи на увазі Росію.

При цьому білоруський лідер не уточнив, кого саме має на увазі під "міжнародною партією війни", однак саме її назвав головною перешкодою для припинення бойових дій.

Окремо Лукашенко звернувся до білоруських військовослужбовців, намагаючись запевнити їх, що участь у війні проти України їм не загрожує.

"Ніхто вас у цю бійню не пошле. Війна нам не потрібна. Ми прихильники мирного вирішення питань, але міжнародна "партія війни" цього не хоче", — заявив він.

Водночас експерти неодноразово наголошували, що з початку повномасштабного вторгнення Росія використовує територію Білорусі для військових операцій, розміщення своїх підрозділів та запуску ракет по Україні. Кремль також неодноразово намагався схилити Мінськ до прямої участі у війні.

Крім військово-політичної співпраці, між Москвою та Мінськом посилюється й економічна залежність. За останніми даними, у червні Росія різко збільшила імпорт бензину з Білорусі до рекордних показників. Причиною цього стали проблеми російської паливної галузі після численних ударів по нафтопереробних заводах. Через дефіцит пального Кремль переорієнтував на внутрішній ринок обсяги, які раніше постачалися з Білорусі до країн Центральної Азії.

Портал "Коментарі" вже писав, що наслідки успішних ударів Сил оборони України по військових і логістичних об'єктах в окупованому Криму можуть вийти далеко за межі самого півострова. Якщо ситуація продовжить погіршуватися, Кремль зіткнеться не лише з логістичними труднощами, а й із серйозною політичною та репутаційною кризою. Таку думку висловив заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков із позивним "Цезар".