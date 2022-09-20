Лукашенко поручил начать подготовку к обороне государства по нормам военного времени

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова переживает, что Украина может свергнуть власти в Беларуси и присоединить страну к НАТО. Об этом Лукашенко заявил в разговоре с государственным секретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем, поручив тому поручил мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет провластное белорусское информагентство "Белта".
Александр Лукашенко. Фото: Белта
Ситуацию, которая возникла в связи с событиями в Украине Лукашенко назвал крайне тяжелой и опасной.
При этом белорусский диктатор напомнил, что уже поручал проработать на практике действия военных на границе с Украиной с учетом "опыта противодействия", а также прикрытия границы.
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