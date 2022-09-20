logo

BTC/USD

19092.20

ETH/USD

1359.35

LTC/USD

51.80

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко поручил начать подготовку к обороне государства по нормам военного времени
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко поручил начать подготовку к обороне государства по нормам военного времени

Александр Лукашенко поручил мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране

сегодня, 16:18
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова переживает, что Украина может свергнуть власти в Беларуси и присоединить страну к НАТО. Об этом Лукашенко заявил в разговоре с государственным секретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем, поручив тому поручил мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет провластное белорусское информагентство "Белта".

Лукашенко поручил начать подготовку к обороне государства по нормам военного времени

Александр Лукашенко. Фото: Белта

Ситуацию, которая возникла в связи с событиями в Украине Лукашенко назвал крайне тяжелой и опасной.                                                                  

"Нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться! Надо нам по тревоге поднять какую-то воинскую часть по нормам военного времени? Значит надо. Надо отмобилизовать её. Если надо территориальную оборону поднять, значит надо. Если надо проверить народное ополчение там на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие, значит надою. Эти вещи мы не должны забывать. Это всё должно быть у вас под контролем", – заявил Лукашенко, обращаясь к Вольфовичу.

При этом белорусский диктатор напомнил, что уже поручал проработать на практике действия военных на границе с Украиной с учетом "опыта противодействия", а также прикрытия границы.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского отреагировали на массовое желание оккупантов присоединиться к России

Также ранее "Комментарии" сообщали – Дмитрий Медведев раскрыл секрет – какая цель России с "референдумами" в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-poruchil-mobilizovat-vse-struktury-organov-vlasti-na-navedenie-distsipliny-i-porjadka-v-524651-2022/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!