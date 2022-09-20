Медведев раскрыл секрет – какая цель России с «референдумами» в Украине

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев фактически раскрыл планы Кремля с идеей экстренно провести референдумы на оккупированных частях Донбасса и Херсонщине о присоединения их к России. После проведения псевдореферндумов продолжение боевых действий станет поводом для России говорить о нападении Украины на территорию РФ, что даст возможность Кремлю объявить войну. Как передает портал "Комментарии", об этом Дмитрий Медведев в Telegram.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"После их (псевдореферендумов — ред.) проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты", – отметил Медведев.

Одиозный политик добавил, что соответствующие решения будут закреплены в Конституции РФ, чтобы никто не думал даже отыграть эти решения обратно.

Читайте также на портале "Комментарии" — так называемые "Общественные палаты" квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" обратились к главарям псевдореспублик – Пушилину и Пасечнику – с просьбой незамедлительно провести "референдум" о вхождении в состав РФ. В аналогичном ключе высказались "власти" временно оккупированной территории Херсонской области. О чем говорят подобные действия? Какова вероятность проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, включая захваченные в 2022 году? Какими могут быть последствия подобных действий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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