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Лукашенко посетил в СИЗО арестованных лидеров оппозиции

Арестованные оппозиционеры встретились с Александром Лукашенком

сегодня, 18:32
Автор:

Павел Зинченко

Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ в суботу утром. Об этом сообщает информационный ресурс TUT.BY со ссылкой на телеграм-канал "Пул Первого". Он встретился с арестованными лидерами оппозиции, в том числе Виктором и Эдуардом Бабарико, а также Лилией Власовой.

Лукашенко посетил в СИЗО арестованных лидеров оппозиции

Лукашенко пообщался с лидерами оппозиции

Сообщается, что Лукашенко "это утро провел в СИЗО КГБ" и пообщался с арестованными лидерами оппозиции. Если судить по фотографии, то на встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также присутствовал Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. В целом помимо Лукашенка за столом находилось как минимум 12 человек.

Антон Гашинский, адвокат Виталия Шклярова, сообщил TUT.BY, что посещал своего клиента в СИЗО № 1 ("Володарка"), встреча завершилась около 17.00. О планируемой встрече с Лукашенко тогда ничего не сообщалось, подчеркнул Гашинский.

Следует отметить, что в СИЗО КГБ находятся некоторые из признанных правозащитниками политзаключенных. Несколько дней назад, 7 октября, суд оставил в силе решение продлить Виктору Бабарико срок содержания под стражей.

Как сообщало издание "Комментарии", в Минске протестующие запустили неугодного народу президента в виде Олимпийского мишки.


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