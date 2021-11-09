Лукашенко пожаловался Путину на Польшу, говорит, что действуют с мирными людьми жестко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил "особую обеспокоенность" из-за стягивания на границу регулярных войск Польши. Свои опасения Лукашенко озвучил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом информагентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе Лукашенко, сообщает издание "Комментарии".

Лукашенко и Путин. Фото: РИА Новости

Особый акцент в диалоге Лукашенко и Путина был сделан на миграционном кризисе на белорусско-польской границе. Александр Лукашенко завил, что польские власти действуют очень жестко по отношению к мирным гражданам, применяя силу.

Александр Лукашенко подчеркнул, его больше всего волнует, что Польша собирается действовать радикально, стягивая войска к белорусской границе.

В Кремле были более лаконичны в сообщениях об итогах переговоров Лукашенко и Путина, отметив, что президенты обменялись своим виденьем по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

Читайте на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, почему штурм польской границы мигрантами не прекращается и чего такими провокационными действиями добивается Лукашенко от Европейского Союза.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что миграционный кризис на польской границе – это часть стратегии Кремля по дестабилизации обстановки в ЕС. Такое мнение высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. По его мнению, в Кремле намерены продолжать давление на ЕС и НАТО, а также на Польшу и Украину на протяжении всей зимы. Арестович связывает протесты "антивакциниторов" и энергетический кризис в Украине с действиями Москвы.

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