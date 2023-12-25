Лукашенко предсказал Украине "крах" во время визита в Путин

В российский президент Путин прибыл самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. В России он сделал новое заявление о войне на Украине. Об этом пишет "Белта".

Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото из открытых источников)

В Санкт-Петербурге Лукашенко начал размышлять, есть ли шанс "решить" войну в Украине в следующем году.

"Думаю, что только шанс. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс", – заявил Лукашенко.

Также Лукашенко добавил, если украинцы не воспользуются, то вообще будет крах.

"Давление очень сильно уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что оно начинает понимать", — добавил Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко сделал новый прогноз по войне и упрекнул Запад . Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обрадовался тому, что в США не прекращаются внутренние выяснения между Белым домом и Конгрессом о помощи Украине. Это, по мнению белорусского диктатора, является хорошим знаком о том, что "Украина будет наша". Лукашенко уверяет, что Украина для США уже отходит на второй план, а президент Владимир Зеленский якобы готовится покинуть страну.

По его словам, руководители Украины не сумели заранее просчитать ситуацию и потому оказались вовлечены в авантюру. Александр Лукашенко заявил, что с Украиной произойдет примерно то же, что недавно произошло с Афганистаном, потому что США вдали от Украины и они якобы не заинтересованы в постоянной поддержке страны. Лукашенко заявил, что не сомневается, что Беларусь и Россия будут вместе с Украиной, потому что "это наш регион". Не верит Лукашенко в длительную поддержку Украины со стороны Европейского Союза.

