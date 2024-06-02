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Лукашенко приехал в Монголию: бывший президент страны призвал арестовать белорусского диктатора

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж призвал арестовать Александра Лукашенко.

сегодня, 16:16 comments1667
Автор:
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Slava Kot
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1 июня белорусский диктатор Александр Лукашенко прилетел с официальным четырехдневным визитом в Монголию. В сети появились кадры торжественной встречи Лукашенко в аэропорту Улан-Батора. Однако не все рады визиту лидера Беларуси, в частности, бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж призвал власти арестовать Александра Лукашенко.

Лукашенко приехал в Монголию: бывший президент страны призвал арестовать белорусского диктатора

Александр Лукашенко в Монголии. Фото из открытых источников

Белорусский диктатор прилетел в Монголию с дипломатическим визитом, в ходе которого обе страны должны подписать двусторонние соглашения и расширить торгово-экономическое сотрудничество. Белоруссия особенно заинтересована в экспорте продуктов в Монголию. Также запланирована встреча Александра Лукашенко, в частности, с нынешним президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом.

Однако бывший президент страны Цахиагийн Элбэгдорж, руководивший Монголией с 2009 по 2017 год, призвал арестовать Лукашенко, в частности из-за его причастности к войне в Украине.

"Мы все знаем, что Лукашенко несет ответственность за преступления против человечества в Беларуси. Монголия является участником Римского устава. У нас есть представитель в Международном уголовном судье. Праздник справедливости станет мировым событием, и это придаст Монголии хорошую репутацию", — пишет президент Монголии.

По словам Элбегдоржа, "диктатор-изгой стремится продвигать проект Кремля" в Монголии. Кроме того, по мнению Элбэгдоржа, в Монголии в этом году запланированы парламентские выборы, а Ленинская партия Монголии и премьер-министр хотят сохранить свою власть в стране с помощью России.

Отметим, что журналистское расследование EU Reporter в 2020 году выяснило, что Лукашенко и другая элита Беларуси используют Монголию для отмывания денег.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-президент Монголии отреагировал на исторический бред Путина об Украине. По его словам, если следовать логике Путина, то Россия должна быть частью Монголии.



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Источник: https://x.com/elbegdorj
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