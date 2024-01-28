Лукашенко пригласил Путина в неожиданное место: что ответил президент РФ

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российскому президенту Путину отправиться в Антарктиду, а тот согласился. Об этом сообщает кремлевский Telegram-канал "Пул первого".

Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото из открытых источников)

28 января Путин и Лукашенко по видеосвязи смотрели, как в Антарктиде российские полярники станции Восток вводили в эксплуатацию новый зимовальный комплекс.

А Лукашенко так увлек процесс, что предложил Путину поехать в Антарктиду.

"Может, когда-нибудь махнем? Интересно!" – спросил Лукашенко.

"Да, хорошо", – согласился Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в чем причина сигналов Путина о готовности к переговорам. Российский диктатор Владимир Путин якобы посылает сигналы США о готовности к переговорам по завершению войны в Украине. По данным агентства Bloomberg, Путин готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако настаивает на признании контроля РФ над оккупированными украинскими территориями.

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко акцентирует, что после того, как у РФ не получилось "захватить Киев за три дня", а полномасштабное вторжение провалилось в формате блицкрига, страна-агрессор ищет варианты выхода из ситуации. По его словам, Путин в РФ – это коллективный орган власти, персонифицированный в публичной личности.



Политолог Владимир Цыбулько заявил, что это очень важный фактор. Ведь проведение псевдовыборов на оккупированных украинских территориях может рассматриваться как механизм легализации украденных у нас земель.

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник согласен с тем, что Москва ведет дипломатические игры под названием "давайте договариваться". Но это, подчеркивает он, не первый этап.

