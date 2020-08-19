Лукашенко пригрозил Украине и ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МИД донести официальную позицию белорусских властей о ситуации в стране лидерам Евросоюза и Украины. Об этом сообщает информационное агентство Белта.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - заявил Лукашенко.

Как ранее сообщали "Комментарии", Германия выступила с официальным обращением по выборам в Беларуси.

Глава Бундестага Вольфганг Шойбле заявил о том, что новоизбранный белорусский президент Александр Лукашенко должен отказаться от применения жестких физических мер во время мирных протестов.

Шойбле убежден: власти Лукашенко больше не будет. По его словам, когда диктатору приходит конец, лучше найти способ отказаться от дальнейшего насилия.





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