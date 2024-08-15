Лукашенко пригрозил Украине после боев в Курской области

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Slava Kot
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна не хочет войны, но будет готова отвечать, если кто-нибудь нарушит белорусскую границу. По его словам, соответствующие документы уже подготовлены и находятся в сейфе.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Александр Лукашенко в интервью государственному пропагандистскому каналу "Россия" обвинил Украину в напряженной ситуации на границе. По его словам, украинские силы увеличили свое присутствие вблизи общей границы, а также якобы нарушили воздушное пространство Беларуси с помощью беспилотников. По словам белорусского диктатора, он направил к границе дополнительные бригады как ответ на действия Украины, в том числе и в Курской области РФ.
Далее Лукашенко пригрозил, что готов к быстрому ответу, если белорусская граница будет перейдена.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на решение Министерства обороны Беларуси перебросить часть своих войск на белорусско-украинскую границу.
Также "Комментарии" писали о заявлении главнокомандующего Александра Сырского о военной операции в Курской области. Украинский генерал обновил количество населенных пунктов, оказавшихся под контролем Украины.
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