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Лукашенко пригрозил Украине после боев в Курской области

Александр Лукашенко заявил, что отправил войска на украинскую границу, как ответ на действия Украины.

сегодня, 16:16
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Автор:
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Slava Kot

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна не хочет войны, но будет готова отвечать, если кто-нибудь нарушит белорусскую границу. По его словам, соответствующие документы уже подготовлены и находятся в сейфе.

Лукашенко пригрозил Украине после боев в Курской области

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко в интервью государственному пропагандистскому каналу "Россия" обвинил Украину в напряженной ситуации на границе. По его словам, украинские силы увеличили свое присутствие вблизи общей границы, а также якобы нарушили воздушное пространство Беларуси с помощью беспилотников. По словам белорусского диктатора, он направил к границе дополнительные бригады как ответ на действия Украины, в том числе и в Курской области РФ.

"Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию. Это обязательно, чтобы не допустить прорыв. Поэтому мы это сделали. Мы не хотим эскалации и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим", — сказал Лукашенко.

Далее Лукашенко пригрозил, что готов к быстрому ответу, если белорусская граница будет перейдена.

"Но если они это сделают и на это пойдут, ну что ж... У нас другого выхода не будет. И никаких "красных линий" не будет. Она есть, эта линия, — государственная граница. Как только нарушат ее ответ будет мгновенны. Он подготовлен, приказ в сейфе, как положено", — заявил белорусский диктатор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на решение Министерства обороны Беларуси перебросить часть своих войск на белорусско-украинскую границу.

Также "Комментарии" писали о заявлении главнокомандующего Александра Сырского о военной операции в Курской области. Украинский генерал обновил количество населенных пунктов, оказавшихся под контролем Украины.




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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-zaschite-gosgranitsy-nikakih-krasnyh-linij-otvet-budet-mgnovennym-654442-2024/
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