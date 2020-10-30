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Лукашенко приказал напечатать в Беларуси миллиарды долларов

Лукашенко убежден, что доллар - это просто бумажка

сегодня, 11:43 comments533
Автор:

Елена Волкова

В Беларуси на заседании совета безопасности Национальный банк государства отчитался самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко о скором дефиците иностранной валюты внутри страны. В Беларуси говорят, что у них может резко подорожать доллар и евро, что заморозит все планы по импорту. В связи с этим одиозный лидер страны сделал сенсационное заявление, передает "Панорама".

Лукашенко приказал напечатать в Беларуси миллиарды долларов

Лукашенко убежден: что Беларусь не должна столкнуться с этой проблемой. Поэтому он уже дал поручение Нацбанку напечатать 4 миллиарда долларов и 750 миллионов евро для закрытия нужд бюджета до конца 2020-го.

"Мне вот председатель Нацбанка сказал, что у нас проблемы, валюта из страны утекает, в обменниках больше нет долларов. Я такой посмеялся и сказал, что же ты Паша за банкир такой? Доллар — это же просто бумажка, что у нас станка в стране нет? Возьмите и напечатайте этот проклятый доллар, не позорьтесь", — сказал Лукашенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченный на октябрь визит в Беларусь. В то же время Министерство иностранных дел Украины признало Александра Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, как будут дальше развиваться отношения между странами и какие риски это несет для Украины.


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