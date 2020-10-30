Лукашенко приказал напечатать в Беларуси миллиарды долларов

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Елена Волкова
В Беларуси на заседании совета безопасности Национальный банк государства отчитался самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко о скором дефиците иностранной валюты внутри страны. В Беларуси говорят, что у них может резко подорожать доллар и евро, что заморозит все планы по импорту. В связи с этим одиозный лидер страны сделал сенсационное заявление, передает "Панорама".
Лукашенко убежден: что Беларусь не должна столкнуться с этой проблемой. Поэтому он уже дал поручение Нацбанку напечатать 4 миллиарда долларов и 750 миллионов евро для закрытия нужд бюджета до конца 2020-го.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченный на октябрь визит в Беларусь. В то же время Министерство иностранных дел Украины признало Александра Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, как будут дальше развиваться отношения между странами и какие риски это несет для Украины.
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