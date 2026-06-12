Лукашенко приказал увеличить армию: раскрыта неожиданная причина

Александр Лукашенко активно наращивает военный потенциал Беларуси и формирует специальные подразделения для подавления возможных антиправительственных протестов. Уже в нескольких крупных городах страны создано 13 таких отрядов, вооруженных тяжелой техникой, включая бронетранспортеры и противотанковое оружие. Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

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По его словам, одним из главных факторов активного укрепления армии является недостаток собственных солдат — около миллиона белорусов, в основном молодежи, уехали за границу. Чтобы восполнить кадровый дефицит, власти привлекают иностранных контрактников, а ключевую роль отводят внутренним войскам, управляемым лицами из России. Латушко выделяет генерала Николая Карпенкова, возглавляющего внутренние войска МВД Беларуси и имеющего тесные связи с Москвой и РПЦ. Политик подвергает сомнению, почему Лукашенко инвестирует в этого генерала значительные ресурсы, но подчеркивает его влияние на внутренние силы.

Эти спецподразделения принципиально отличаются от традиционной полиции – они научены действовать в случаях массовых протестов и могут применять силу против собственного населения. По данным Латушко, около 80% белорусов против вовлечения страны в войну, поэтому подготовка этих отрядов направлена на сдерживание возможных антиправительственных выступлений, которые могут появиться в случае участия Беларуси в боевых действиях.

Оппозиционный политик также напоминает о событиях 2020 года, когда российские силовики, откомандированные в Минск, отметились жестокостью в отношении протестующих. Латушко убежден, что в случае повторных беспорядков Лукашенко будет снова рассчитывать на поддержку России, которая готова подавлять протесты без колебаний, используя собственные силы внутри страны.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Европейском Союзе выражают обеспокоенность по поводу возможного участия Китая в подготовке российских военных, которые впоследствии могут быть вовлечены в боевые действия против Украины. Как отмечает чиновник ЕС в комментарии агентству AFP, речь идет об обучении на территории КНР, которое могло охватывать сотни военнослужащих из России.