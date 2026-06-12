Лукашенко наказав збільшити армію: розкрито несподівану причину

Олександр Лукашенко активно нарощує військовий потенціал Білорусі та формує спеціальні підрозділи для придушення можливих антиурядових протестів. Вже в кількох великих містах країни створено 13 таких загонів, озброєних важкою технікою, включно з бронетранспортерами та протитанковою зброєю. Про це в інтерв’ю "24 Каналу" розповів заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

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За його словами, одним із головних чинників активного зміцнення армії є нестача власних солдатів — близько мільйона білорусів, здебільшого молоді, виїхали за кордон. Щоб заповнити кадровий дефіцит, влада залучає іноземних контрактників, а ключову роль відводить внутрішнім військам, керованим особами з Росії. Латушко виділяє генерала Миколу Карпенкова, який очолює внутрішні війська МВС Білорусі та має тісні зв’язки з Москвою і РПЦ. Політик ставить під сумнів, чому Лукашенко інвестує у цього генерала значні ресурси, але підкреслює його вплив на внутрішні сили.

Ці спецпідрозділи принципово відрізняються від традиційної поліції — вони навчені діяти у випадках масових протестів і можуть застосовувати силу проти власного населення. За даними Латушко, близько 80% білорусів проти залучення країни до війни, тому підготовка цих загонів спрямована на стримування можливих антиурядових виступів, які можуть з’явитися у разі участі Білорусі у бойових діях.

Опозиційний політик також нагадує про події 2020 року, коли російські силовики, відряджені до Мінська, відзначилися жорстокістю щодо протестувальників. Латушко переконаний, що у разі повторних заворушень Лукашенко знову розраховуватиме на підтримку Росії, яка готова придушувати протести без вагань, використовуючи власні сили всередині країни.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Європейському Союзі висловлюють занепокоєння щодо можливої участі Китаю у підготовці російських військових, які згодом можуть бути залучені до бойових дій проти України. Як зазначає високопосадовець ЄС у коментарі агентству AFP, йдеться про навчання на території КНР, яке могло охоплювати сотні військовослужбовців із Росії.